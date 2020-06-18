Airbus, Sample Fetch Rover projesinde ikinci faz sözleşmesini imzaladı

Mars Sample Return (MSR), Kızıl gezegenden örnek toplamak için geliştirilen bir NASA ve ESA ortak misyonudur. NASA’nın 2020 Mars gezgin aracı Perseverance, Mars topraklarını ve kaya örneklerini toplayacak ve onları küçük metal tüplerde yüzeyde bırakacak. 2026 yılında NASA, bu tüpleri toplamak için Mars’a bir ESA gezgin aracı gönderecek. 2028 yılında iniş yapacak olan gezgin araç, örnekleri bulmak ve onları almak için günde ortalama 200 metre mesafe katederek altı aylık bir süre geçirecek. Topladığı yaklaşık 36 adete kadar tüpü iniş aracına geri götürecek ve onları Mars yörüngesine fırlatacak olan Mars Ascent aracına yerleştirecek. ESA tarafından geliştirilen bir başka uzay aracı olan Earth Return Orbiter (ERO), Mars yörüngesinden toplanan örnekleri alarak Dünya’ya geri getirecek.

Şu anda Stevenage'da Airbus, 2022 yazında fırlatılacak olan ESA ExoMars aracının tamamlanmasının ardından Sample Fetch Rover projesine öncülük ediyor. Sample Fetch Rover için başlangıç aşaması A ve ikinci aşama B1 çalışmaları, Temmuz 2018’den bu yana Airbus tarafından Stevenage’da yürütülmeye devam ediyor.

Hali hazırda Airbus liderliğindeki endüstriyel ekip tarafından Mars yüzeyindeki örnek tüpleri tespit etmek için geliştirilen sofistike algoritmaların yanı sıra tüpleri almak için kavrama ünitesine sahip özel bir Robotik kol da bir Avrupa endüstri ortaklığı ile tasarlanmıştır.

NASA iniş aracında konaklama ve MRS yüzey görevi, SFR hareket sistemi üzerine yeni gereksinimler getiriyor. Bu doğrultuda ExoMars gezgin aracında kullanılan altı esnek tekerlekten daha büyük olan dört tekerlek kullanılacak. Tip, boyut ve tekerlek adedi, seçilen iniş arazisiyle, hedef noktaya varmak ve örneklerle birlikte zamanında iniş aracına ulaşmak için gerekli hız ve performansa erişme gibi konularla daha iyi başa çıkabilmek için özel olarak seçildi.

Altı tekerlekli ExoMars aracı Rosalind Franklin’in aksine, Sample Fetch Rover sadece dört tekerlekli olacak. Bu, kalabalıklığı ve karmaşıklığı azaltmanın yanı sıra ExoMars aracından daha hızlı hareket etmesini sağlarken yüzey yolculuğunda engellere takılmasını azaltacak.

Sample Fetch Rover, Kızıl gezegende arama boyunca 15 km’den fazla yolculuk etmek ve Perseverance gezgin aracı tarafından bırakılan 43 örnek tüpün 36’sına kadarını toplamak için gereklidir. Örnekler, 2031 yılında Dünya'ya geri dönecek.

Mars Sample Return misyonu için en son onay, ESA tarafından Kasım 2019’daki Bakanlık toplantısında verildi.



