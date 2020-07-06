Airbus, OneSat uydusu için Optus ile anlaşma imzaladı

Airbus Defence and Space, Avustralya'nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi ve önde gelen uydu operatörü Optus ile yeniden yapılandırılabilir bir telekomünikasyon uydusu için bir sözleşme imzaladı. Uydu, Airbus’ın Avustralyalı operatör ile yaptığı ilk anlaşma olarak yeni standart OneSat ürün hattınına dayalı olarak üretilecek.

Airbus, Optus 11 uzay aracının tasarımı ve üretimi dahil olmak üzere uçtan uca bir çözümün yanı sıra dijital yükü yönetmek ve uçtan uca uydu kaynaklarını çalıştırmak için gelişmiş bir dijital paket sunmakla birlikte Optus'a SBAS gibi barındırılan yükleri ekleme yeteneği ve anahtar teslim bir sistem sağlayacak.

Optus 11'i farklı kılan özellik, kart üstü işleme ve ışın oluşturma özelliğine sahip aktif antenler aracılığıyla kapsama alanını, kapasitesini ve frekansını ayarlama yeteneğidir. Airbus, Optus filosunun kapasitesini ve esnekliğini güçlendirmek için dinamik olarak güç ve bant genişliği sunacak ve Optus'un, yük ve kaynak yönetimindeki en son yeniliklerden yararlanarak, faydalı yük görevini son kullanıcı ihtiyaçlarına göre yapılandırmasını ve uyarlamasını sağlayacak.

Optus 11, Avustralya ve Yeni Zelanda üzerinden Ku bandında yayın ve geniş bantlı VHTS misyonlarının bir kombinasyonunu sunacak, Avustralya'ya doğrudan yayını geliştirerek Antartika ve Pasifik bölgelerine erişimi artıracak. Ayrıca Optus 11 Avustralya Hükümeti'nin Mobil Kör Nokta programı aracılığıyla bağlantı kör noktalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak mobil pazarda büyümeye destek olacak.

Airbus'ın Uzay Sistemleri Başkanı Jean-Marc Nasr “Hem sivil hem de savunma sektörlerinde uzay teknolojisi gelişimini desteklemek için yerel endüstri ile çalışmayı hedeflediğimiz bir bölgede Airbus'a olan güvenlerinden dolayı Optus'a teşekkür ediyoruz.”

Jean-Marc Nasr sözlerine şöyle devam ederek “OneSat, hem üretim hem de operasyonel açıdan gerçekten ezber bozan bir üründür ve müşterilere pazarlarına hizmet etmek için ihtiyaç duydukları esnekliği sağlamaktadır. Avustralya'nın önde gelen uydu operatörü Optus ile yaptığımız bu anlaşma, yenilikçi ürünler geliştirmeye yönelik Ar-Ge stratejimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. OneSat’ın yüksek esnekliği, kompakt tasarımı ve hızlandırılmış üretimi sayesinde Optus’un 2023'te yörüngede uyduyu görebileceğine inanıyoruz.” dedi.

Airbus’un ‘hazır’ OneSat uydusu, 800 yılı aşkın bir süredir yörüngede başarılı bir şekilde faaliyet gösteren şirketin son derece güvenilir Eurostar telekomünikasyon uydularının özelliğini taşıyor.

Bu sipariş, Airbus'ın yeni nesil yeniden yapılandırılabilir telekomünikasyon uydularındaki liderliğini daha da güçlendirecek ve yakın gelecekte Optus'a ek olarak uzay aracı ekleme seçeneği sunacak.

Airbus ve ortaklarının yenilikçi OneSat gelişimlerine yaptığı yatırımlar, Avrupa Uzay Ajansı ve ulusal ajanslar, özellikle İngiltere ve Fransız ulusal uzay ajansları tarafından destekleniyor.