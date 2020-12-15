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Teknoloji
Haber Giriş: 15.12.2020 - 07:45 | Son Güncelleme:

Airbus geliştirdi, ilk kez görüntülendi

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Airbus geliştirdi, ilk kez görüntülendi
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Airbus, Avrupa'nın ilk beş metrelik konuşlandırılabilir anten reflektörünü ortaya çıkardı.

70 kilogramlık açılabilir reflektör, dünya gözlemi için bir radar cihazından daha yüksek çözünürlük sağlanmasına yardımcı olacak. Hafif tasarımı ve sağlamlığı ile yarı sert reflektör teknolojisi, klasik örgü reflektörlere kıyasla önemli avantajlar sunuyor.

Reflektör, geniş çapı ile herhangi bir roket kaportasına sığmadığından kompakt bir şekilde istiflenmesi gerekiyor. Kaporta serbest bırakıldıktan sonra, reflektör 1,6 ila 5 metre aralığında bir çiçek gibi açılıyor. Çözülemez parabolik reflektör konsepti, uygun maliyetli ve küçük radar görevleri veya takımyıldızlarını etkinleştirerek Airbus’un pazara girmesini sağlıyor.

Yoğun konuşlanma ve çevresel testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, kalifikasyon modeli, uydu sistemi seviyesinde daha ileri testler için müşteriye teslim edildi.

2021’de uçuş biriminin teslim edilmesi planlanırken 2022'de ihracat müşterisi için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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