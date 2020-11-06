Airbus, ESA’nın TRUTHS misyonuna seçildi

TRUTHS uydu misyonu, daha sonra klimatolojik veri kümelerini iyileştirmek ve diğer uyduların gözlemlerini kalibre etmek için kullanılacak olan Güneş radyasyonunun ve Dünya yüzeyinden yansıyan güneş ışığının ölçümlerini mutlak bir metrolojik referansa kadar toplayacak. Bu uzay tabanlı iklim ve kalibrasyon gözlem sistemi, diğer uydulardan gelen verilerin daha kolay karşılaştırılmasını sağlayacak ve daha doğru iklim değişikliği tahminleri için daha fazla veri uyumlaştırma standardı sağlayacak.

TRUTHS (Traceable Radiometry Underpinning Terrestrial and Helio Studies), izlenebilir radyometri desteklemeli karasal ve helio çalışmaları anlamına gelir. Çalışma, TRUTHS misyon sisteminin uygulama konseptini tanımlarken aynı zamanda 2023 yılında misyonun hayata geçirilmesinden önce kritik teknolojilerin hazırlanmasına odaklanacak.

TRUTHS, hem gelen güneş radyasyonunun hem de yansıyarak giden radyasyonun ölçümlerini (Hiperspektral Görüntüleme Sensörü ile ölçülen ve yükün bir parçası olan) benzeri görülmemiş bir doğrulukla karşılaştırma amacıyla birincil kalibrasyon standardı sağlamak için bir Kriyojenik Güneş Mutlak Radyometresi (Cryogenic Solar Absolute Radiometer - CSAR) taşıyacak. Bu ölçümler, iklim değişikliğinin altında yatan radyasyon dengesizliğini şu ana kadar mümkün olandan daha kısa sürede tahmin etme imkanı verecek. TRUTHS, Copernicus misyonlarında olduğu gibi birlikte görüntüleme işlemleri yoluyla diğer uydu sensörlerini kalibre etmeye hizmet edecek.

Airbus Defence and Space İngiltere Genel Müdürü Richard Franklin, “Dünya’nın değişen iklimi ile ilgili verilerin doğrulanması, gelecekteki çalışmalar üzerinde derin bir etki yaratacak olan bu heyecan verici görevin kalbinde yer almaktadır. Uzayda ‘bir çeşit standart laboratuvar’ olan uzay merkezli Dünya gözlemi için en yüksek seviyede katkısağlayacaktır. Uluslararası bilim topluluğu, ilk kez ölçümlerini ve verilerini karşılaştırabilecek ve özellikle Avrupalı Copernicus programından çok daha doğru sonuçlar alacak ve analizler yapabilecektir” dedi.

İngiltere Bilim Bakanı Amanda Solloway şunları söyledi: “Veriler, koronavirüse karşı en kuvvetli ve çok yönlü kilit unsurlarımızdan biri ve iklim değişikliğine karşı mücadelede de en güçlü silahlarımızdan biridir. Airbus ile birlikte bu misyon, sadece dünya yüzeyinden yansıyan ışığın ilk mutlak ölçümünü değil, aynı zamanda bilim adamlarımızı şimdiye kadarki en güvenilir veri ve bilgilerle donatırken gelecekteki iklim projeksiyonlarındaki belirsizliği de azaltacaktır.”