Airbus, Copernicus ROSE-L görevi için radar cihazı sağlayacak

Friedrichshafen'deki (Almanya) Airbus Defence and Space, projeyi teslim etmek üzere radar enstrümanı için dokuz ülkeden şirketlerin dahil olduğu içeren bir endüstriyel konsorsiyuma başkanlık edecek. Misyonun ana yüklenicisi Thales Alenia Space tarafından Airbus'a verilen sözleşme yaklaşık 190 milyon euro değerinde.

Temmuz 2027'de planlanan lansmanla Copernicus ROSE-L görevi, aktif aşamalı bir dizi sentetik açıklıklı radar cihazı taşıyacak. ROSE-L, 690 km'lik kutup yörüngesinden kara, okyanus ve buzulların gece ve gündüz izlenmesini sağlamakla birlikte yüksek uzaysal çözünürlük ve hassasiyette daha sık görüntüleme sunacak. Veri ürünlerini oluşturmak için polarimetri ve interferometri gibi gelişmiş radar tekniklerini kullanacak. Radar anteni 11X3,6 metre boyutunda (yaklaşık 10 pinpon masası büyüklüğünde) ve şimdiye kadar yapılmış en büyük düzlemsel anten olacak.

7,5 yıllık ömrü boyunca, ROSE-L misyonu, Avrupa Birliği’nin Copernicus Arazi İzleme ve Acil Durum Yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere birçok kullanıcının ihtiyaçlarına hizmet edecek. Toprak nemi, hassas tarım, gıda güvenliği, orman biyokütlesi ve arazi kullanımındaki değişiklikler hakkında önemli veriler sağlayacak. Buna ek olarak, kutuplardaki buz tabakalarını, buzulları, deniz buzullarını ve kar örtüsünü izleyecek.



