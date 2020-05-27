Airbus, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile sözleşme imzaladı

ESA, bu ilave servis modülünü sipariş ederek, NASA’nın Artemis programındaki gerekli devamlılığı sağlıyor. Üçüncü Avrupa Servis Modülü (Artemis III misyonu), 2024 yılında astronotları Dünya’nın uzaydaki komşusuna ulaştırmak için kullanılacak (Apollo 17’nin Ay’a inişinden bu yana geçen 50 yıldan fazla bir aradan sonra ilk kez).

Airbus Space Exloration Başkanı Andreas Hammer, “Tecrübemiz ve uzmanlığımız, gelecekteki ay misyonlarında da uluslararası ortak olarak katılmamıza olanak sağlayacaktır. Müşterilerimiz ESA, NASA ve endüstriyel ortağımız Lockheed Martin ile birlikte çalışarak, ilk üç ay görevi için artık güvenilir bir planlama temeline sahibiz. Bu anlaşma, en gelişmiş Avrupalı ve Amerikan uzay teknolojilerini birleştiren ortak yaklaşımın bir göstergesidir” dedi.

ESA İnsan ve Robotik Keşif Direktörü David Parker, “Bu anlaşma ile, Avrupa’nın Artemis’te güçlü ve güvenilir bir ortak olduğunu tekrar göstermiş oluyoruz. Avrupa Servis Modülü, insanoğlunun varlığını düşük Dünya yörüngesinin ötesine taşıyan misyonlara ilham vererek, bilimsel araştırmalara, kilit teknolojilerin geliştirilmesine ve uluslararası bir işbirliklerinin doğmasına büyük katkı sağlıyor” dedi.

Avrupa Servis Modülü (Artemis I) ile ilk mürettebatsız Orion test uçuşu, 2021’de gerçekleşecek. Bir sonraki misyonun bir parçası olarak, Artemis II’de astronotlar, Ay'ın etrafında uçacak ve Dünya’ya geri dönecekler.



Avrupa Servis Modülü (ESM), astronotlar için itiş, güç, hava ve suyun yanı sıra NASA’nın yeni uzay aracının termal kontrolünü sağlayacak.

Her bir ESM’de elektrikli ekipmanlardan motorlara, güneş panellerinden yakıt depolarına ve astronotlar için yaşam destek malzemelerinden yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda kabloya kadar 20.000’den fazla parça ve bileşen kullanılmaktadır. İlk servis modülü, Kasım 2018’de NASA’ya teslim edildi ve mürettebat modülü ile eşleştirildi. Tam entegre uzay aracı, NASA’nın ABD Ohio’daki tesisinde termal vakum testini tamamladı ve ABD Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ne geri döndü, 2021’in ilk yarısında teslim edilmesi planlanan ikinci servis modülü ise Bremen’de Airbus tarafından entegre ve test ediliyor.

ESM’nin geliştirilmesi ve yapımı sırasında Airbus, ESA’nın, Uluslararası Uzay İstasyonunda mürettebata düzenli olarak test ekipmanı, yedek parça, yiyecek, hava, su ve yakıt teslimatı sağlayan otomatik nakil aracı (ATV) için ana yüklenici olarak tecrübesini pekiştirdi.

ESM, silindir şeklinde, çapı ve yüksekliği yaklaşık dört metredir. İki haneye güç sağlamak için yeterli enerji üreten dört güneş paneline (açıldığında 19 metre) sahip. Servis modülünün 8.6 tonluk yakıtı, bir ana motora ve 32 küçük iticiye güç verebilir. ESM, toplamda 13 tonun biraz üzerinde ağırlığa sahip. Orion uzay aracı için ana itiş sistemi olarak işlevine ek olarak ESM, yörünge manevra ve konum kontrolünden sorumlu olacak. Ayrıca mürettebata su ve oksijen gibi yaşam desteğinin temel unsurlarını sağlar ve mürettebat modülüne yerleştirildiğinde termal kontrolü düzenler.