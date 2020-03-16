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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:46,Son Güncelleme:/

Airbnb kullanan herkese koronavirüs uyarısı

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Airbnb kullanan herkese koronavirüs uyarısı
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Kullanıcıların dünyanın farklı noktalarında ev, oda veya hostelleri kiralamasına olanak veren Airbnb, koronavirüs salgını nedeniyle gelen iptal istekleriyle baş etmeye çalışıyor. Şirket, salgın nedeniyle rezervasyonlarını iptal etmek isteyen, ancak bunun için ek ücret ödemek de istemeyen kullanıcıların yüzünü güldürecek bir adım attı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüs salgını, ilk etapta turizm sektörünü baltaladı. Dünyada seyahate çıkanların sayısı önemli ölçüde azalırken, seyahat edenlerin konaklama servisi olarak kullandıkları Airbnb de zor günler geçiriyor. Rezervasyonların büyük kısmı iptal edilirken, şirket kullanıcıların mağdur olmaması adına politika değişikliğine gitmeye karar verdi.

Buna göre 14 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında rezervasyonu olan herkes, herhangi bir ek ücret ödemeden rezervasyonlarını iptal ettirebilecek. Şirket, iptal hakkını kullanıcıya bırakırken, otomatik iptal yoluna gitmedi. Yani Airbnb, doğrudan kendi kararı doğrultusunda rezervasyonları iptal etmekten öte, bu kararı kullanıcıya bıraktı.

Koronavirüsü tehdidinin uzaması durumunda süre sınırının 14 Nisan'la da kalmayacağını dile getiren Airbnb yetkilileri, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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