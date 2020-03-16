Airbnb kullanan herkese koronavirüs uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüs salgını, ilk etapta turizm sektörünü baltaladı. Dünyada seyahate çıkanların sayısı önemli ölçüde azalırken, seyahat edenlerin konaklama servisi olarak kullandıkları Airbnb de zor günler geçiriyor. Rezervasyonların büyük kısmı iptal edilirken, şirket kullanıcıların mağdur olmaması adına politika değişikliğine gitmeye karar verdi.



Buna göre 14 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında rezervasyonu olan herkes, herhangi bir ek ücret ödemeden rezervasyonlarını iptal ettirebilecek. Şirket, iptal hakkını kullanıcıya bırakırken, otomatik iptal yoluna gitmedi. Yani Airbnb, doğrudan kendi kararı doğrultusunda rezervasyonları iptal etmekten öte, bu kararı kullanıcıya bıraktı.



Koronavirüsü tehdidinin uzaması durumunda süre sınırının 14 Nisan'la da kalmayacağını dile getiren Airbnb yetkilileri, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.