Ahri Counter (Ct) - Ahri Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
League of Legends karakterinin birçok şampiyonları bulunur. Bunlardan birisi de Ahri olmaktadır. Bilindiği gibi her şampiyonun zayıf olduğu kadar güçlü rakipleri bulunmaktadır. Ayrıca her birinin yetenekleri de birbirinden farklıdır. Peki Ahri Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri nelerdir? Sizlere Ahri'nin güçlü ve zayıf rakipleri ile birlikte yeteneklerini detaylıca inceledik.
Ahri özel yeteneklere sahip şampiyonlardan birisidir. Runettera'nın gizli gücüne bağlı olan Ahri büyüyü ham enerjinin kürelerine tekrardan şekillendirebilen bir güce sahiptir.
Ahri Counter Karşı Güçlü Rakipleri
Ahri yaşam özünü çalmadan önce avlarının duygularını manipüle edebilir. Bundan da zevk almaktadır. Yırtıcı bir doğası olan Ahri tükettiği her ruhun hatırasına sahiptir. Bu nedenle Ahri'nin içerisinde her zaman bir empati hissi bulunmaktadır.
Ahri'nin yetenekleri ile birlikte rakipleri oldukça merak konusudur. Ahri'nin güçlü rakipleri şunlardır:
- LeBlanc
- Swain
- Diana
- Yasuo
- Talon
- Syndra
Ahri Counter Karşı Zayıf Rakipleri
Ahri'nin 5 farklı kötü ve zayıf rakibi bulunmaktadır. Bu rakipleri çşu şekilde açıklayabiliriz:
- Karthus
- Azir
- Orianna
- Gragas
- Xerath
- Twisted Fate
Ahri Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
LoL karakteri olan Ahr'nin pek çok güçlü yetenekleri bulunmaktadır. Özellikleri nedeniyle sahip olduğu bu yetenekler şunlardır:
- Ahri'nin yeteneklerinden biri vasıtaya zarafetidir. Ahri'nin yaptığı büyüler iki kez bir şampiyona çarptığı zaman geçici bir süreliğine hareket hızı kazanmaktadır.
- İkinci yeteneği aldatan küredir. Ahri bu küreyi ileri gönderir ve geri çeker. Küre ileri giderken büyü hasarı vermektedir. Dönüş sırasında ise gerçek hasar verir. Yaptığı birkaç büyü hedefini bulur ise Ahri'nin bir sonraki küresi canını yenilemektedir.
- Ahri'nin yeteneklerinden birisi de Tilki ateşidir. Ahri üç tilki ateşine sahiptir. Üç tilki ateşi düşmana kitlenerek onlara saldırır.
- Ahri isabet ettiği zaman düşmanlarının usul usul dolaşmasına ve yeteneklerinden hasar almalarına neden olacak ayartan bir öpücük gönderebilir.
- Ahri düşmanlarına hasar veren öz ışınları ateşler. Ruh saldırısı bekleme süresi geçmeden üç kata kadar kullanma yeteneğine sahiptir.
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