AÄŸÄ±z ve diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± teknolojilerindeki son geliÅŸmeler

AÄŸÄ±z ve diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± teknolojileri alanÄ±nda yakÄ±n zamanda olan geliÅŸmelerden bahsedebilir misiniz?

COVID-19â€™un getirdiÄŸi yeni gerÃ§ekliÄŸe alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ÄŸrenebileceÄŸimiz bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸey var. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu pandemi sonrasÄ±nda â€˜normalâ€™ hayat tarzÄ±mÄ±za geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde kalÄ±cÄ± olacak.Â Â

DijitalleÅŸmenin faydalarÄ± COVID-19 salgÄ±nÄ± dÃ¶neminde aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DiÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± (ve genel olarak saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n) sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n de doktorlara hasta gÃ¼venliÄŸini Ã¶nceliklendirme, hastalarÄ±nÄ± gÃ¼venli bir ortamda, dijital teknoloji ve Ã§Ã¶zÃ¼mlerin avantajlarÄ±ndan yararlanarak tedavi etmelerine destek olma adÄ±na analogdan dijitale geÃ§iÅŸ trendini desteklemeye devam etmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â Â

Bu trendlerden bir tanesi TÃ¼rkiyeâ€™nin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nya Ã§apÄ±nda da uygulanmasÄ±nÄ±n yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k ettiÄŸimiz uzaktan bakÄ±m servisleri. Invisalign Sanal Randevu ve Invisalign Sanal BakÄ±m sayesinde birÃ§ok hasta online platformlar ve kanallar Ã¼zerinden diÅŸ hekimleri ve ortodontistlerle sanal randevulara katÄ±labiliyor. Evden dÄ±ÅŸarÄ± adÄ±mÄ±nÄ± atmadan kaliteli medikal uzmanlara ve saÄŸlÄ±k servislerine ulaÅŸabilmenin kolaylÄ±ÄŸÄ± hem zaman ve enerji tasarrufunda yardÄ±mcÄ± oluyor hem de pek Ã§ok insana yoÄŸun gÃ¼ndelik yaÅŸamlarÄ± Ã§erÃ§evesinde yeni kolaylÄ±klar sunuyor.Â



COVID-19 salgÄ±nÄ± son aylarda diÅŸ hekimliÄŸi dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ndeki kurallarÄ± ve regÃ¼lasyonlarÄ± etkiledi. Dijital teknolojilere eriÅŸimimiz olmadan bunlarÄ±n hiÃ§biri mÃ¼mkÃ¼n olmazdÄ±.Â

AÄŸÄ±z iÃ§i tarama metotlarÄ±nda en son teknolojiler neler?

iTero Element aÄŸÄ±z iÃ§i tarayÄ±cÄ±, hasta deneyimini geliÅŸtirerek ve kliniksel hassasiyeti yÃ¼kselterek gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n diÅŸ hekimliÄŸi uygulamalarÄ±nÄ± geleceÄŸe taÅŸÄ±yor. Paralel eÅŸ odaklÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisi, doÄŸru renkli taramalar elde etmek iÃ§in optik ve lazer taramayÄ± kullanÄ±yor. iTero Element, inovatif teknolojisi ile hem ortodonti hem de onarÄ±cÄ± diÅŸ hekimliÄŸindeki uygulamalarÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor.Â

AÄŸÄ±z iÃ§i tarama ve tedavi teknolojilerimiz sayesinde ortodonti tedavilerinde kullanÄ±lan manuel kalÄ±plar ve diÅŸ telleri yakÄ±n gelecekte tarih olacak. PortfÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n en yeni Ã¼yesi iTero Element 5D GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme Sistemi, diÅŸ arasÄ± Ã§Ã¼rÃ¼kleri tespit edebilen ve aÄŸÄ±z iÃ§i kamerasÄ±yla aÄŸÄ±z iÃ§i gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri alan NIRI gibi geliÅŸmiÅŸ entegre gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye sahip, iTero Element portfÃ¶yÃ¼nÃ¼n en son teknolojilerini bir araya getiriyor. Bu yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme sistemiyle, doktorlar her hastayÄ± her ziyarette verimli ve etkili bir ÅŸekilde tarayabiliyor ve tedavi seÃ§eneklerini birlikte gÃ¶rselleÅŸtirebiliyor. Bu da optimum aÄŸÄ±z bakÄ±mÄ± iÃ§in daha bilinÃ§li kararlar alÄ±nabilmesini saÄŸlÄ±yor.Â

SalgÄ±n sÄ±rasÄ±nda sanal randevu sistemlerinden bahsedebilir misiniz? FaydalarÄ± neler? Bundan sonra kalÄ±cÄ± bir metot mu olacak?

COVID-19 dÃ¶neminde, doktorlarÄ±n hastalarla baÄŸlantÄ± kurmak ve hastalarÄ±n tedavi sÃ¼reÃ§lerini izlemek iÃ§in daha iyi bir yÃ¶nteme ihtiyaÃ§ duyduÄŸu aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu nedenle, tedavi sÃ¼rekliliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in doktorlarÄ±n mevcut Invisalign hastalarÄ±yla baÄŸlantÄ± kurmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak Ã§Ã¶zÃ¼mlerimizi kullanÄ±ma sunduk. Invisalign Sanal Randevu ve Invisalign Sanal BakÄ±m, doktorlarÄ±n hastalarÄ± ile aynÄ± fiziksel konumda olmadÄ±klarÄ±nda bile bir tedavi seyirlerini izlemelerine olanak tanÄ±yan uygulamalar olarak hasta bakÄ±m dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nde en yeni ilerlemeyi temsil ediyorlar.Â

Invisalign Sanal Randevu aracÄ±, doktorlarÄ±n hastalarla Veri gÃ¼venliÄŸi yÃ¶nergeleri ile uyumlu video randevularÄ±nÄ± kolayca planlamasÄ±nÄ± ve kurmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Doktorlar ve muayenehane personeli bir video konsÃ¼ltasyonu ve Invisalign tedavisi planlayabiliyor. Invisalign Sanal BakÄ±m, My Invisalign uygulamasÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunur ve uzaktan konsÃ¼ltasyonlar, tedavi ilerlemesinin deÄŸerlendirilmesi ve tedavi sÄ±rasÄ±ndaki ayarlamalarÄ± veya olasÄ± endiÅŸeleri iletmek iÃ§in kullanÄ±labiliyor. Hastalar My Invisalign UygulamasÄ±nÄ± indirerek tedavileri sÃ¼reÃ§leri ile etkileÅŸim iÃ§inde kalabiliyor ve uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla fotoÄŸraflarÄ±nÄ± doktorlara iletebiliyorlar. Doktorlar bu fotoÄŸraflarÄ± Invisalign Doktor Sitesiâ€™nde gÃ¶zden geÃ§iriyor ve hastalarÄ± ile yorumlarÄ±nÄ± paylaÅŸabiliyorlar. BÃ¶ylelikle Invisalign tedavi sÃ¼recinin yolunda gitmesi saÄŸlanÄ±yor.Â

3 boyutlu baskÄ± teknolojilerinin bu sektÃ¶re katkÄ±larÄ± neler?

Dijital diÅŸ hekimliÄŸinin evrimine olanak saÄŸlayan teknoloji ve inovasyon, misyonumuzun kalbinde yer alÄ±yor. Hem Invisalign tedavimizden hem iTero aÄŸÄ±z iÃ§i tarayÄ±cÄ± ailemizden hem de analog uygulamalarÄ± dijital Ã§aÄŸa taÅŸÄ±mada saÄŸladÄ±klarÄ± sonuÃ§lardan gurur duyuyoruz.Â

Align Technology, bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zel 3 boyutlu baskÄ± Ã¼retim alanlarÄ±ndan birine sahip. Her gÃ¼n 500.000'e yakÄ±n benzersiz ÅŸeffaf plak Ã¼retiyoruz. DijitalleÅŸtirilmiÅŸ diÅŸ hekimliÄŸi ve 3D baskÄ± kullanÄ±mÄ±ndaki bu sÃ¼regelen Ã§abalar sayesinde, diÅŸ hekimlerinin daha gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼msemeler yaratmalarÄ±na ve TÃ¼rkiye'deki ve EMEA bÃ¶lgesindeki diÄŸer bÃ¶lgelerdeki hastalara harika tedavi sonuÃ§larÄ± saÄŸlamalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olduk.Â

Gelecekte ne gibi yenilikler bizleri bekliyor?

DiÅŸ hekimliÄŸi endÃ¼strisi hÄ±zlÄ± bir tempoda online platforma geÃ§iÅŸ yapÄ±yor ve Align Technology de ÅŸeffaf plaklarÄ±, aÄŸÄ±z iÃ§i tarayÄ±cÄ±larÄ± ve bir dizi dijital araÃ§la diÅŸ kliniklerinin dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nde Ã¶ncÃ¼ bir rol Ã¼stleniyor SalgÄ±n sÄ±rasÄ±nda ve geleceÄŸe yÃ¶nelik olarak Invisalign sertifikalÄ± hekimlere fayda saÄŸlayacak yeni dijital Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retiyoruz.Â

Bu kriz sÄ±rasÄ±nda Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz bir ÅŸey varsa o da dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ ileriye dÃ¶nÃ¼k bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼p benimsemek. Her sektÃ¶rde, iÅŸ yerleri fiziksel zorluklarla boÄŸuÅŸurken, dijitale Ã¶ncelik veren ÅŸirketlerin iÅŸ stratejilerini, servislerini ve Ã¼rÃ¼nlerini dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼p ayakta durabilecekleri hatta iÅŸlerini bÃ¼yÃ¼tebilecekleri olanaklar yaratmasÄ± giderek netleÅŸen bir sonuÃ§ haline geliyor.

DijitalleÅŸme bir Ã¶ÄŸrenme sÃ¼recini beraberinde getirse de gelecekte kalÄ±cÄ± olacak bir Ã§eviklik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ oluÅŸturmaya olanak saÄŸlÄ±yor.Â

Align Technology olarak, TÃ¼rkiyeâ€™yi ve bÃ¶lgemizi dijitalleÅŸme yolculuÄŸunda desteklemeye kararlÄ±yÄ±z. Misyonumuz diÅŸ hekimliÄŸi ve ortodontide sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlamak, dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ yÃ¶netmenin yanÄ± sÄ±ra metali ve analoÄŸu geÃ§miÅŸte bÄ±rakmak.Â

Ortodontik tedavi hakkÄ±nda ne sÃ¶ylemek istersiniz? Bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalardan bahseder misiniz?

Align Technology, ortodontik ve restoratif diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± alanÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ ÅŸeffaf plak sistemi ve iTero aÄŸÄ±z iÃ§i tarayÄ±cÄ± ve hizmetlerinin tasarÄ±mÄ±nÄ±, Ã¼retimini ve pazarlamasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren, kÃ¼resel bir medikal cihaz ÅŸirketidir. Align Technology 2018'de Ä°stanbulâ€™da ofis aÃ§tÄ± ve o zamandan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze yerel ekibi bÃ¼yÃ¼tmeye, eÄŸitim ve pazarlama Ã§abalarÄ±na yatÄ±rÄ±m yapmaya devam ediyor. BugÃ¼ne kadar tÃ¼m dÃ¼nyada 8 milyon hastanÄ±n tedavi edilmesini saÄŸlayan Invisalign tedavisi, kiÅŸiye Ã¶zel olarak Ã¼retilen bir dizi ÅŸeffaf plakla diÅŸlerin doÄŸru hizalanmasÄ± iÃ§in modern ve dijital tabanlÄ± bir yaklaÅŸÄ±m sunuyor.Â

En geliÅŸmiÅŸ ÅŸeffaf plak sistemi olan Invisalign, gÃ¶zle neredeyse gÃ¶rÃ¼nmeyen, yeme ve diÅŸ temizliÄŸi anÄ±nda kolaylÄ±kla Ã§Ä±karÄ±labilen, kiÅŸiye Ã¶zel olarak Ã¼retilmiÅŸ bir dizi Ã¶zel ÅŸeffaf plak vasÄ±tasÄ±yla hastalarÄ±n diÅŸlerinin hizalanmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.Â Åžeffaf plaklar, Invisalign sertifikalÄ± hekimler tarafÄ±ndan reÃ§etelendiriliyor ve gÃ¼nde 20 ila 22 saat boyunca takÄ±lmasÄ± gerekiyor.Â Hastalar, ÅŸeffaf plaklarÄ± hekimlerin tavsiyesine baÄŸlÄ± olarak haftada bir ya da iki kez deÄŸiÅŸtiriyorlar. Bu sayede diÅŸ hizalanmasÄ± kademeli olarak saÄŸlanÄ±yor. Tedavinin karmaÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak ilk sonuÃ§lar Ã¼Ã§ ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r hale gelebiliyor.Â

Tedavi tamamen dijital olarak planlanÄ±yor. Her bir ÅŸeffaf plak, ClinCheck adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz kiÅŸiye Ã¶zel sanal bir modelleme yazÄ±lÄ±mÄ±, hÄ±zlÄ± Ã¼retim sÃ¼reÃ§leri ve kitlesel kiÅŸiselleÅŸtirmenin yanÄ± sÄ±ra SmartTrack adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz Ã¶zel olarak geliÅŸtirilmiÅŸ bir materyalin birleÅŸiminden meydana geliyor. TÃ¼rkiyeâ€™deki mevcut Invisalign portfÃ¶yÃ¼ yetiÅŸkinlerin yanÄ± sÄ±ra ergenlik Ã§aÄŸÄ±ndaki ve erken diÅŸ Ã§Ä±karma dÃ¶nemindeki daha genÃ§ hastalara yÃ¶nelik Ã¶zel tedavi seÃ§eneklerini iÃ§eriyor. Tedavi seÃ§enekleri basit hizalamadan karmaÅŸÄ±k hareketlenmelere ve tedavi sonrasÄ± hizalanmanÄ±n korunmasÄ±na kadar geniÅŸ bir yelpazeye uzanÄ±yor.Â

Invisalign tedavisi ayrÄ±ca diÅŸ hizalamasÄ±nda estetik kaygÄ±lara da hitap ediyor. Invisalign tedavisinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±ndaki en Ã¶nemli etkenlerden biri plaklarÄ±n ÅŸeffaf ve gÃ¶zle neredeyse gÃ¶rÃ¼lemiyor olmasÄ± ile hastanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k rutinini etkilememesi. Bununla birlikte metal teller, teller arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan gÄ±dalar nedeniyle hastalarÄ±n beslenme seÃ§eneklerini kÄ±sÄ±tlayabiliyor. Invisalign tedavisinde ÅŸeffaf plaklar yeme ve iÃ§me anlarÄ±nda Ã§Ä±karÄ±labildiÄŸi iÃ§in hastalarÄ±n yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± sÄ±nÄ±rlanmamÄ±ÅŸ oluyor.Â





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