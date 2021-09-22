Ağda kayıtlı değil hatası ne demek, neden olur? Ağda kayıtlı değil hatası nasıl düzelir?

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Ağda kayıtlı değil hatası cep telefonlarının bilinmeyen bir sebeple baz istasyonu bağlantısından çıkması ya da kopması demektir. Ağda kayıtlı hatası telefona format atmadan bazı işlemler sonucunda düzelebilmektedir.

AĞDA KAYITLI DEĞİL HATASI NE DEMEK?

Android mobil kullanıcıları belirli dönemlerde internete erişim sağlayamamakta ve ağda kayıtlı değil hatası alabilmektedir. İnsanlar tarafından ağda kayıtlı değil hatası ne demek ve çözümü nedir gibi soru başlıklarına yanıt aranmaktadır. Ağda kayıtlı değil hatası genel olarak telefonunuzun beli olmayan bir neden doğrultusunda baz istasyonundan çıkması veya kopması durumu demektir ve bunun sonucunda hatası almanız anlamına gelmektedir.

AĞDA KAYITLI DEĞİL HATASI NEDEN OLUR?

Ağda kayıtlı hatası android mobil cihazlarında telefonun baz istasyonuna bağlı olmaması durumunda oluşmaktadır. Kısacası telefonunuzun bas istasyonuna olan erişimin kopması ya da farklı bir sebep sonucunda bağlantının kopması durumunda ortaya çıkan bir hata olarak görülmektedir.

AĞDA KAYITLI DEĞİL HATASI NASIL DÜZELİR?

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Ağda kayıtlı değil hatası için bazı çözüm önerileri şu şekilde sıralanmaktadır:

- İlk olarak hata alınması durumunda telefonun bataryasını çıkarın ve yaklaşık 10 dakika kadar bataryası çıkmış şekilde telefonu kapalı olarak bekletin.

- 10 Dakika sonrasın telefonu tekrar açın. Hata devam ederse sim kartı farklı telefona takın ve yeniden telefona takarak deneyin.

- Yapılan bu uygulamalar sonrasında hata halen devam ediyorsa telefonun ayarlar bölümüne girin. Oradan mobil ayarlar, ağ operatörü kısmına gelin. Bu kısımda sadece GSM kısmını seçin ve altındaki ağları ara sekmesine gelin. Bu işlem sonrasında ağlar otomatik aranacak ve kendi operatörünüzü seçerek ağ kayıt edildi yazısının çıkmasını bekleyin. Son olarak telefonu kapatın ve yeniden açın.