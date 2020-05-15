Afiş nasıl hazırlanır? Ücretsiz en iyi afiş hazırlama programı önerisi

Afiş hazırlamak için envaiçeşit bilgilere ihtiyaç duymazsınız. Grafik tasarım yapabilen biri kolaylıkla afiş hazırlayabilir aynı zamanda birkaç program sayesinde tasarımcı olmasanız bile siz de afiş hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız afişi de profesyonel olarak değerlendirdikten sonra istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Afiş Nasıl Hazırlanır?

Afişin kullanılmasının temel sebebi ilgi çekici olması ve maliyetinin düşük olmasıdır. Mutlaka bu kapsamda hazırlanırken uygulanan detaylara dikkat edilmelidir. İnsanlara verilmek istenen mesajı daha şık detayları sayesinde aktarabilen posterler olarak bulunur.

Hazırlarken; sade ve kolay anlaşılır metinlere yer verilmeli, hoş tasarım detayları kullanılmalı, içeriği fazla boğucu olmamalı(kısa ve öz), doğru boyut değerlendirilmeli, renklerin ve çeşitli tonlarının doğru kullanımı, bütün içeriklerde(metin, görsel, vb.) tasarım düzenini simetrik/asimetrik dikkate alabilirsiniz. Diğer yandan afiş hazırlarken belki de en dikkat edilmesi gereken ayrıntı ise görsellerin işinizle ya da ilgili etkinlikle uyumudur. Bağdaştığı taktirde sizin lehinize hazırladığınız afişten azami sonucu almanızı sağlayacaktır.

Başarılı bir afiş hazırlamak istediğinizde belirtilen detayların tamamı size yardımcı olacaktır. Baştan aşağı tasarımını oluştururken dikkate alacağınız bu detaylar kullanacağınız programla birlikte dilediğiniz tasarımda afiş oluşturmanızı kolaylaştıracaktır.

En İyi Ücretsiz Afiş Hazırlama Programı ve Kullanımı

Afiş hazırlama hakkında elde ettiğiniz bilgilerin tamamını program üzerinde uygulayacaksınız. Sırada hangi program ile afiş hazırlamaya devam edeceğinize karar vermeniz gerekecektir. Programlar arasında dikkat çeken pek çok farklılık bulunabilir. Profesyonel kullanımlar için uygun olan afiş hazırlama programlarının bazıları ücretli olarak bulunurken bazıları da ücretsiz kullanıma izin vermektedir.

Ücretsiz olarak kullanılabilecek en iyi afiş hazırlama programları ise;

GIMP

Çok fazla özelliğinin bulunmasıyla tanınan GIMP, tamamıyla ücretsiz görsel hazırlama programı olarak bulunuyor. İster şablonları kullanarak GIMP üzerinden düzenleme yaparak afiş hazırlayabilirsiniz. İsterseniz de bütünüyle özgün olsun derseniz tasarımı kendiniz oluşturabilirsiniz.



Canva

Canva hem ücretsiz hem de premium üyeliğe sahip olan bir programdır. Canva'nın kendi web sitesi üzerinden üyelik oluşturarak programdan faydalanabiliyorsunuz. Yüzlerce şablon seçeneği ile profesyonel görünüme sahip afişler hazırlayabilirsiniz.



Inkscape

Pek çok programa göre kullanımı basit bir grafik tasarım programıdır. Tasarıma dair istediğiniz her şeyi tasarlayabileceğiniz bu programda fotoğraf, görsel ve icon kütüphanesi de oldukça geniştir. Ayrıca çeşitli format ile dosyalarınızı kaydedebilmenizi de sağlıyor.



Lucidpress

Lucidpress hem ücretsiz hem de premium üyeliği bulunduran programdır. Dijital yayıncılık hizmet veren pek çok firmanın kullandığı aynı zamanda çok da memnun kaldığı bir programdır. Profesyonel düzeyde tasarımlar oluşturmanızı sağlayan düzenleme araçlarına sahiptir. Çalışmalarınıza şablon ve metin editörü sayesinde farklı boyutlar kazandırabiliyorsunuz.