ADSL ve VDSL farkı nedir? Yaklaşık 100 megabitlik fark!

İnternet kullanıcılarının karşısına sıkça çıkan terimler olan ADSL ve VDSL, iki farklı internet alt yapısını ifade etmektedir. ADSL kullanımı için standart ev telefonu alt yapısı ve normal bir modem yeterli olurken, VDSL için modem de farklı olmaktadır.

ADSL NEDİR VE KAÇ MEGABİT HIZ SAĞLAR?

ADSL, mevcut telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir. Standart bir ADSL alt yapısı, 16 megabite kadar bağlantı imkanı sağlarken, ADSL2+ olarak geliştirilen alt yapı ile en fazla 25 megabite kadar hız imkanı sağlamaktadır.

ADSL modemleri piyasada kolaylıkla bulunabilmektedir. Ancak ADSL ve ADSL2 uyumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.

VDSL NEDİR VE KAÇ MEGABİT HIZ SAĞLAR

VDSL'in ADSL den en belirgin farkı iletim mesafesinin azlığındadır. Santraldan gelen fiber hattının sonlandığı bir optik ağ ünitesi (ONU) ile ev ya da işyerine bağlı olan tek bir bakır hat arasında uygulanan VDSL, binanın yakınlarına kadar gelen fiber hattını, evlere eski ya da yeni döşenen bakır hatlar üzerinden bağlamaktadır. Ya da bir gökdelenin bütün katlarına VDSL ile katlararası kısa mesafeli hatlarla ulaşılabilmektedir.

VDSL, ADSL’den 10 kat daha hızlı upload, 5 kat daha hızlı download hızına sahiptir. Uygun alt yapı bulunması halinde 150 megabite kadar internet almak mümkündür.

Ancak VDSL ve VDSL2 modemleri normal modemlere göre farklılık göstermektedir.