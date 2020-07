Adobe, IBM ve Red Hat ortaklık kurdu

Şirketler dijital dönüşümlerini gerçekleştirip temel iş yüklerini buluta taşımaya devam ederken üst düzey yöneticiler müşteri taleplerini karşılayabilmek için kendi rollerini yeniden tanımlıyor. Tüm bu çalışmalar gerçekleşirken de güvenlik merkezde tutuluyor. Özellikle bankacılık ve sağlık hizmetleri gibi regülatif sektörlerde çalışan CMO ve CDO’lar; veriye dayalı pazarlamaya ağırlık verirken, kritik kurumsal bilgilerin ve müşteri bilgilerinin de sorumluları haline geliyor. Bu durum yöneticiler için anlamlı müşteri deneyimi sunmayı daha da önemli hale getirirken veri güvenliğinin gerekliliğini öne çıkartıyor.

IBM, Adobe ve Red Hat’in ortaklığı ilk aşamada aşağıdaki başlıklara odaklanmayı hedefliyor:

Hibrit Bulut ile devreye alma esnekliği: İş birliği markaların herhangi bir hibrit bulut ortamında içeriklerini ve varlıklarını yönetmelerine ve sunmalarına imkan tanımayı hedefliyor. IBM, Adobe Experience Cloud'un bir parçası olan Adobe Experience Manager 6.5 ürününü; kurumsal açık kaynak konteyner platformu olan Red Hat OpenShift üzerinde çalıştırıyor. Bu sayede işletmelere; verileri için tercih ettikleri ortamda bulundurma, erişim ve kullanma esnekliği sunulması hedefleniyor.



Finansal hizmetler için kullanıma sunulan Adobe: IBM'in iş ortakları ekosistemine dahil olan Adobe, IBM Cloud for Financial Services için müşteri deneyimi çözümleri sağlayacak. IBM, IBM Cloud for Financial Services hizmetiyle müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken aynı zamanda onların güvenlik ve yasal düzenleme gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olma iddiasında.



Adobe ve IBM Services: IBM Services biriminin iş tasarımı kolu olan IBM iX, olanaklarını Adobe'un tüm temel kurumsal uygulamaları genelinde genişletecek. IBM iX’in Adobe Creative Cloud, Adobe Experience Cloud ve Adobe Document Cloud'daki müşteriler için entegre bir biçimde sunduğu destek ile global markalara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri tasarlama, uygulama ve ölçekleme için verileri kullanma hızını artırma imkanı sunulması hedefleniyor.