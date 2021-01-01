Adobe Flash ömrünü tamamladı

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Adobe Flash resmi ömrünü tamamladı. 12 Ocak 2021'den itibaren de Adobe Flash oynatıcı ve neredeyse tüm Flash eklentileri artık hiçbir içeriği oynatamayacak.

Ancak halen pek çok kullanıcı Flash'ın son durumundan habersiz. Bu nedenle Adobe ile Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına bilgi vermek adına uyarı ekranı paylaşıyor.

Adobe, Flash programının bilgisayarlardan kaldırılmasını belirtirken, mesajda şu satırlara yer verildi:

"Adobe Flash Player’i kullandığınız için teşekkür ederiz. 31 Aralık itibariyle Flash Player’e destek vermeyi kestik. Sisteminizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için, Flash Player içeriğini acilen kaldırmanızı tavsiye ediyoruz."



Windows 10 güncellemesi ile birlikte Flash Player ile ilgili son durum kullanıcılarla paylaşılırken, kullanıcıların manuel olarak uygulamayı silebileceği, ancak güncelleme ile birlikte Flash'ın otomatik olarak kaldırılabileceği de belirtiliyor.

Firefox'un mimari Mozilla da Firefox 85 sürümüyle birlikte Flash Player desteğini tarayıcısında sonlandırmıştı. Benzer şekilde Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarında da Flash desteği sona erecek, ancak bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

1997 YILINDA HAYATIMIZA GİRDİ

Macromedia şirketinin 1997 yılında Future Splash Animator adlı yazılımı satın almasıyla ortaya çıkan yazılım, "Flash" ismini alarak 2.0 sürümüyle birlikte kullanıma sunuldu. Aynı yıl içinde Macromedia Flash 3.0 ismindeki yeni sürümüne yükseltildi. Yazılım, web sitelerine getirdiği eklentilerle kullanıcıların sayfalar arasında daha fazla vakit geçirmesini hedefliyordu.