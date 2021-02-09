Adım attıkça daha fazla enerji sağlıyor

ULTRABOOST 21’i sporseverlere sunan marka, pandemi ile birlikte Türkiye’de ve dünyadaki koşu motivasyonunu ve spor yapma oranlarını araştırdı. adidas aynı zamanda bu araştırmalardan ortaya çıkan olumlu verilerin daha da artması için tüm dünyada kişilerin sporu ve koşuyu hayatlarına daha fazla dahil etmelerine odaklandı. Bunun için de hızlı tepki kabiliyetine sahip yeni ULTRABOOST 21’i bir önceki modele göre %6 daha fazla enerji geri dönüşümü ile koşu esnasında daha yüksek performans sağlayacak şekilde geliştirdi.

Türkiye’de en çok 24-35 yaş arası koşuyor

Covid-19’la birlikte başlayan evlere kapanma sürecinde spora olan ilgi hem Türkiye’de hem de dünyada arttı. Pandemi döneminde mental ve fiziksel gelişime odaklanılmasının ardından Türkiye ortalamasına bakıldığında koşu yapma oranında artış olduğu görülüyor. adidas’ın Türkiye’deki araştırmasına göre haftada en az 1 kere koşu yapanlar %48,2’ye yükselirken, bu oran koşu yapan kadınlarda da %47 seviyesine ulaşıyor. Bu veriden hareketle kadınların bu dönemde spor ve koşu motivasyonlarının arttığı datasına da ulaşılıyor. Ülkemizde koşu yapan kişilerin %86,4’ü Covid-19 sonrasında daha sık koştuklarını belirtirken; bu artışta en çok sırasıyla Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin etkisi bulunuyor. Covid-19 sonrası koşu yapma oranı tüm yaş gruplarında azalırken, topu burada 24-35 yaş arasındaki kişiler göğüslüyor. Gençlerden oluşan bu grupta koşu oranı ise 28,2%’ye yükseldi.

Spor motivasyonu arttı

Covid-19 sonrası evde geçirilen zamanın daha da artmasıyla kişilerin genel spor motivasyonunda da artış görülüyor. Böylece ev içi egzersizlerde de görülen artışla birlikte en az bir spor dalını hayatına dahil etme oranı %81,3 oldu. Evde geçirilen Haftada en az bir kez egzersiz yapanların sayısı Covid-19 sonrası %6 artarak %60,7’ye yükselmiş durumda. adidas’ın Türkiye’de[1] yaptığı sosyal dinleme sonrası ortaya çıkan veriler fiziksel ve zihinsel açıdan daha iyi hissetmek amacıyla genel olarak kişilerin spor ve koşuya yöneldiğini gösteriyor. adidas’ın dünya çapındaki AR koşu gruplarından koşucularla yaptığı araştırması[2] da bunu doğrular nitelikte. Yeni ürün tasarımlarında mutlaka başvurduğu kullanıcı alışkanlıklarına ilişkin küresel araştırması koşunun fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkisini vurgulayan sonuçlar veriyor. Elde edilen verilerden koşucuların koşucu olmayanlara göre artan enerji seviyelerini deneyimleme olasılığının %20 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Hayatlarında koşuya daha fazla yer ayırdıklarını söyleyenlerin %40’ından fazlası da hayata daha olumlu bir bakış açısı geliştirdiklerini dile getiriyorlar. Bununla birlikte katılımcıların 3’te 1’den fazlası, koşuyu zihinsel sağlıkları açısından temel motivasyon faktörlerinden biri olarak tanımlıyor.

Koşuyu hayatına daha fazla dahil edenler hayata daha pozitif bakıyor

Küresel araştırmaya katılanların %25’i ise koşmanın, müzik dinlemek, etkinliklere katılmak, spor karşılaşmalarını canlı izlemek, GYM’e gitmek ya da sevdikleri ile zaman geçmekten daha enerji veren bir aktivite olduğunu söylüyor. Enerji seviyelerinin önemli oranda düştüğünü bildirenlerin %58’i koşmayanlardan oluşuyor. Egzersizlerini azaltanların %71’i de hayatlarına daha az olumlu bakarken; bu dönemde koşu sürecini artıranların %55,4’ünü ise hayat üzerine daha pozitif bir bakış açısı geliştirdiği görülüyor. Halihazırda koşanlar pandemi başlangıcından itibaren koşu süreçlerini değerlendirdiklerinde %42,1’i aynı oranda devam ettiğini, %23,6’sı daha az, %34,3’ü daha fazla olduğunu belirtiyor.

adidas ULTRABOOST 21

Önde gelen adidas tasarımcıları ve ürün geliştiricilerinden oluşan bir ekip, performans teknolojisindeki en son yeniliklerle birleştirilmiş cesur yeni bir tasarım sunmak için adidas koşu toplulukları ve test uzmanlarıyla yakın bir şekilde çalıştı. Beyaz baz üzerinde parlak ULTRABOOST sarısı ve tabanında fosforlu pembe renkler kullanılarak bu canlı renklerle her adımda enerji geri dönüşümüne vurgu yapılıyor.

ULTRABOOST 21’deki en temel gelişme, ayakkabının bilek hareketlerinde kendi ekseninde dönme sisteminin yeniden tasarlanmış olması. Yeni adidas “Linear Energy Push” LEP teknolojisi sayesinde ULTRABOOST 21 daha hızlı tepki vererek ayağın ön tarafındaki bükülme sertliğinde %15 artış sağlıyor. Bu yeni sistem adidas’ın ekstra topuk kavisi aracılığıyla orta taban BOOST teknolojisi ile birlikte çalışarak birlikte çalışarak koşuculara her adımda enerji dönüşü ve rahatlık sağlıyor.