adidas’tan anlamlı kampanya: Koşuya katıl, plastik atığa dur de

Eylül ayında yapılan bir araştırma, sadece 2016 yılında 19 milyon ila 23 milyon ton plastiğin hem nehirlere hem de okyanusa karıştığını ortaya koyarken, Science dergisi de her yıl okyanuslarda yaklaşık 8,5 milyon ton plastiğin kaldığına dikkat çekiyor. Başka bir çalışma da okyanus yüzeyinde yüzen 250 bin ton plastik olduğunu çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Okyanuslar plastik atıklar yüzünden alarm verirken, atıkların boyutunun her geçen gün artması yaşam için ciddi bir tehdit halini almış durumda. Adidas ise göz ardı edilen bu büyük soruna dikkat çekmek ve herkesi bu sorunun çözümü için teşvik etmek adına güzel bir projeye imza attı.

TONLARCA PLASTİK KOŞTUKÇA YOK OLACAK

Run For The Oceans’ın dördüncü yılında adidas, Parley ile birlikte özel bir kampanya başlattı. Dünya çapında birçok koşucu, bu kampanya kapsamında fark yaratmak için koşmaya başladı bile! 8 Haziran’a kadar sürecek olan koşuda katılımcıların adidas Running uygulamasını telefonlarına ücretsiz olarak indirdikten sonra yapmaları gereken ise sadece koşmak… Hepsi bu!



adidas ve Parley, adidas Running uygulaması (Strava / Joyrun) aracılığıyla koşulan her kilometrede 10 plastik şişe atığını toplayacak. Kampanyanın sonuna kadar tam 500 bin pound ağırlığında plastiğin plajlardan, adalardan ve kıyı şeritlerinden temizlenmesi hedefleniyor. Yani siz koştukça, dünya daha temiz bir hale gelecek. Yapılacak koşuların dahil olacağı etkinliğe buradan hızlıca kaydolmak mümkün.

KAMPANYAYA NASIL KATILIRIM?

adidas Running uygulamasını telefonunuza indikten sonra kendi profilinizi oluşturun ve sonrasında Run For The Oceans kampanyasına katılarak koşmaya başlayın. Unutmayın, siz koştukça canlıların hayatına mâl olan plastik atıkların okyanuslardan temizlenmesi için büyük bir adım atmış olacaksınız.



PLASTİK ATIKLAR 30 MİLYON AYAKKABIYA DÖNÜŞTÜ

adidas, plastik atıkların temizlenmesi konusunda uzun yıllardır büyük bir çaba gösteriyor. Ancak bununla da yetinmeyen adidas, atıkları plastikleri ayakkabılara da dönüştürüyor. Sadece 2015 yılından bu yana adidas, Parley Ocean Plastic ile 30 milyondan fazla çift ayakkabı üretti ve sürdürülebilir bir gelecek için örnek bir çalışmaya imza attı.

adidas ile Parley Run For The Oceans, bugüne dek dünya genelinde 3 milyondan fazla koşucuyu bir araya getirirken, denizlerdeki plastik kirliliğiyle mücadelede Parley’in girişimlerini ve eğitim programlarını geliştirmesi için 25,5 milyon kilometre kat edilmesini sağladı. Bu amaç doğrultusunda 2.5 milyon dolar toplandı ve 2019’da eğitim merkezleri ve yerel topluluk için plastik atık durdurma noktaları ile 92 okul kaydolurken, programa 70 bin çocuk ve aileleri katıldı.



HEDEF 2025 YILINA KADAR 40 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

Tüm bunlar, adidas için aslında sadece bir başlangıç. adidas, Mart 2021’de “Own The Game” stratejisinin bir parçası olarak duyurduğu üzere, Run For The Oceans’ı daha kapsayıcı bir dijital ve fiziksel topluluk alanı oluşturmak için genişletmeyi planlıyor. 2025 yılına kadar adidas, 40 milyon kişinin kümülatif katılımına ulaşmayı hedefliyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

adidas’ın ses getiren kampanyasına Türkiye’de ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Son dönemin dikkat çeken isimleri Zeynep Bastık, Nilperi Şahinkaya ve Boran Kuzum; #yarıniçinbugünkoş çağrısıyla adidas ve Parley’in denizlerdeki plastik atığa dur demek için birlikte yürüttüğü Run For The Oceans projesinin kampanya videosunda yer aldılar. Sporcu ve çevreci kimlikleriyle de bilinen bu üç isim, kampanyanın hem duyurulmasına hem de farkındalığın artırılmasına destek veriyorlar ve herkesi denizlerdeki plastik kirliliğini önlemek için 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında koşmaya davet ediyor.



Henüz yolun başındayız, ancak adidas’ın plastik atıkların temizlenmesi ve hatta bu atıklardan milyonlarca ayakkabı üretmesi gelecek için umut verici bir gelişme.

Siz de kıyılarımızı plastik atıklardan arındırmak için hemen adidas Running uygulamasını indirin, koşmaya başlayın, bu anlamlı kampanyanın bir parçası olun!

Kampanyaya hemen katılmak için tıklayın.







