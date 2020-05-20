adidas Uncancelled Cup’ta kupanın sahibi belli oldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın da kutlandığı eğlenceli bir festivale dönüşen final gecesi sona erdi. İrfan Can Kahveci’nin Fransa ile kupayı kaldırdığı final gecesine Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç canlı konserleriyle eşlik etti.

Müzik performanları yanı sıra turnuvanın çekilişini yapan ve turnuvada Çekya takımıyla yarışan Acun Ilıcalı canlı bağlantıya katıldı. Ünlü Youtuber Berkcan Güven ve Chaby Han ise Superstar dostluk maçlarıyla dikkat çekti.

adidas, son dönemde iptal edilen tüm etkinliklere karşın “hayat durmadı evde devam ediyor” diyerek davet ettiği #HOMETEAM projesini geçen ay hayata geçirmiş ve aynı çatı altında ünlü isimler ve futbolcuların katılımıyla Türkiye’nin ilk canlı online turnuvası adidas Uncancelled Cup futbol turnuvasını düzenlemişti. 5-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvada Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Celil Nalçakan, Ahmet Dursun, Vedat Muriç, Lukas Podolski, Yusuf Çim, Bedirhan Soral, Olgun Toker, Furkan Andıç, İbrahim Yattara, Anıl Tetik, Oğuzhan Özyakup ve Aytaç Kara gibi ünlü isimler ve futbolcular yer aldı.