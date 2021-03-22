adidas, plastik atıkların önüne geri dönüşümle geçecek

2020 yılında ilk kez adidas ürünlerinde kullanılan polyesterin yarısından fazlası geri dönüştürüldü ve 2024’ten itibaren yalnızca geri dönüştürülmüş polyester kullanımı planlanıyor.

2019'dan beri test aşamasında olan ilk ‘MADE TO BE REMADE’ (YENİDEN YAPILMAK ÜZERE YAPILDI) koşu ayakkabısının lansmanının 2021’de gerçekleşmesi planlanıyor.

Tüketicilere giden yolda plastikten kaçınmak adına adidas, plastik poşetleri 2016 yılında mağazalarından kaldırdı ve gelecekte mağazalara ürün teslim etmek için de geri dönüştürülmüş ambalajlar kullanacak.

İklim korumak için adidas, 2030 yılına kadar hem kendi faaliyetlerinden hem de tedarikçilerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2017 yılına göre yüzde 30 azaltacak.

İklim zararsızlığı ise 2050 yılının gündeminde. Almanya'da, şirket elektriğinin neredeyse tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

2018’den beri adidas, daha sürdürülebilir pamuk temin ediyor, bu ihtiyacını çoğunlukla Better Cotton Initiative'den sağlıyor.

adidas’ın kararlılığı, markanın üç kategoride sürdürülebilir ürün yaratma çabalarına odaklanan Üç Döngü Stratejisiyle hayat buluyor:

ÜÇ DÖNGÜ STRATEJİSİ

Geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen “Geri Dönüştürülmüş Döngü”

2015 yılında adidas, plajlar ve kıyı topluluklarından toplanan geri dönüştürülmüş plastik atıklardan yapılan ilk koşu ayakkabısını yaratmak için Parley for the Oceans ile ortaklık kurdu. Okyanusların kirlenmesini önlemek adına tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen adidas PRIMEBLUE ile PRIMEGREEN 2020 başlarında lanse edildi. Bu ürünler için sürdürülebilir ve yüksek performanslı iki yeni iplik kullanıldı.

Yenilenmek üzere üretimi sağlayan “Dairesel Döngü”

2013 yılından beri adidas, yeniden yapılacak ürünler üretmek için çalışıyor. “Giy, yıprat, iade et” tavsiyesiyle adidas bu ürünleri yeni ürünlere dönüştürüyor. Bir şeyin sonu, diğerinin başlangıcı oluyor.

Doğa ile yapılan “Yenileyici Döngü”

adidas, dengeyi yeniden düzenleyen malzemelerle üretilen yeni bir spor giyim çağı oluşturuyor. Doğal organik elyaflardan öncü bitki bazlı ipliklere uzanan bu hammadde devrimi ile geleceği ve sporcuları ilk sıraya koyuyor.