adidas, Google ve EA Sports işbirliğine gitti: Ortaya o çıktı

adidas, EA SPORTS FIFA Mobile ve Jacquard by Google ile iş birliğinden doğan, fiziksel futbolla dijital oyunun birleştirildiği bir yenilik olan adidas GMR’yi satışa sundu. adidas GMR, Jacquard by Google Tag’i kullanarak gerçek dünyadaki oyunla FIFA Mobile Ultimate Team genel değerlendirmelerini artırarak oyunculara bağlı oynama gücü veriyor.



adidas GMR iç tabanı her tür ayakkabının içine yerleştirilebiliyor. Bu yenilik ayakkabıya yerleştirildiğinde oyuncuların oyun içindeki ödüllerin kilitlerini açmalarını, takım genel derecelendirmelerini artırmalarını ve skor tabelalarında yarışmak için sokaktaki ve sahadaki zorlukları aşmalarını sağlayacak.





Jacquard by Google Tag’in ileri makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen teknoloji, vuruşları, şut gücünü, mesafeyi ve hızı ölçerek futbolcuların sahada yaptığı gerçek fiziksel hareketleri tanıyor. Böylece farklı zorlukları tamamlayıp uzun vadeli kilometre taşlarına ulaşan kullanıcılar, gerçek dünyadaki başarılarıyla oyun içindeki oyuncularını güçlendirerek ödül kazanıp Ultimate Team’lerini yükseltebilecekler.

İlk zorluklardan biri, FIFA Mobil Oyunu’nda para ve yetenek güçlendirici kazanmak için bir hafta içinde penaltı kutusuna 40 güçlü atış yapma görevi olan oyuncuları gören Master Finisher olarak belirlendi. En sert şut farklı skor tabelalarında sıralanıyor ve oyuncuların rakiplerine karşı övünme hakkı kazanmasını sağlıyor.