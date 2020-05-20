ADATA’dan iki yeni M.2 SSD modeli

PCIe Gen 3x4 arabirimini kullanan Yeni ADATA FALCON SSD, kullanıcılarına yüksek performans sunması için 3D NAND Flash yongalar ile üretildi. Saniyede 3100MB’a kadar okuma ve 1500MB’a kadar yazma hızına erişebilen SSD, 256GB ile 2TB arasında değişen kapasite seçenekleriyle geliyor. Etkili ısı dağıtımı için altın renkli metal bir ısı dağıtıcıya sahip olan FALCON SLC önbelleği, hata tespit etme ve düzeltme teknolojileriyle kullanıcılarına uzun bir kullanım ömrü ve yüksek performans sunuyor.

ADATA SWORDFISH M.2 SSD

Tıpkı FALCON gibi ADATA SWORDFISH de son derece katı testlerden geçerek üretim hattına giren 3D NAND Flash yongalar ile üretildi. Saniyede 1800MB’a kadar okuma ve 1200MB’a yazma hızı sunabilen SWORDFISH, sahip olduğu SLC önbellek sayesinde bu performansını yük altında da koruyabiliyor. Ayrıca 180/180K IOPS değeri sunan SSD 250GB ile 2TB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip. Üzeri şık görünümlü alüminyum bir ısı dağıtıcıyla kaplı olan SWORDFISH, bu sayede aşırı ısınmadan kaynaklanan performans düşüşleri yaşatmıyor.



Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) hata düzeltme kodu teknolojisine sahip olan FALCON ve SWORDFISH, SSD üzerinde oluşabilecek hataları tespit edip düzelterek uzun ve sorunsuz bir kullanım ömrü sunuyor. Veri güvenliği için AES 256-bit şifrelemeyi destekleyen her iki ürün bu sayede hassas kullanıcı verilerinin yanlış ellere geçmesini önlüyor.

Bu iki SSD’den birini satın alan kullanıcılar SSD Toolbox ve Migration Utility adlı iki uygulamanın da sahibi olacak. SSD Toolbox sürücü sağlığı, yıpranma düzeyi ve kalan ömür gibi faydalı bilgiler sunarken, Migration Utility kullanıcılarına eski disklerini olduğu gibi yeni SSD’lerine kopyalayarak saatler sürecek yedekleme ve kurulum işlemlerinden kurtarıyor.

Her ikisi de 5 yıllık ADATA garantisiyle gelen FALCON ve SWORDFISH’in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise daha sonra açıklanacak.