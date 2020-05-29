ADATA, T5000C power bank modelini duyurdu

T5000C, iki yönlü şarj imkânı sunan USB Type-A ve Type-C bağlantısına sahip. Ürün, mat renkli ve sade bir görünümün hâkim olduğu power bank tasarımını çiçek desenleriyle bezeli pastel renkleriyle değiştiriyor.

Ürün, sürekli hareket halindeki kullanıcılar için ideal bir cihaz. 1.42cm kalınlığındaki power bank cebe veya herhangi bir çantaya sığabilecek ölçülerde. 5000mAh kapasitesiyle pek çok mobil cihazı tam şarj etme imkânı sağlayan ürünün ağırlığı 125 gram.

Hem USB Type-A hem de USB Type-C bağlantı yuvasına sahip olan ADATA T5000C 3.0 Amperlik çıkış akımıyla aynı anda iki farklı cihazı şarj etme imkânı tanıyor. Ayrıca iki yönlü şarj etme becerisine sahip olan Type-C portu sayesinde kullanıcılar T5000C’yi ya da Type-C cihazlarını tek bir kabloyla şarj edebilecekler.

Aşırı şarj, aşırı akım boşalması, kısa devre, aşırı ısınma ve yüksek voltaj korumasına sahip olan ADATA T5000C power bank'in fiyatı ve çıkış tarihi ise ilerleyen günlerde belli olacak.