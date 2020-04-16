ADATA, SPECTRIX D50 DDR4 RGB’yi duyurdu

Üretiminde yeni teknolojiler kullanılan D50 DDR4 bellekler 4800MHz gibi yüksek frekanslara ulaşabiliyor. Bu da özellikle oyuncular ve hız aşırtma meraklılarının ihtiyaç duyduğu yüksek performansı elde etmelerini sağlıyor.

Bu yeni model ayrıca, Intel ve AMD tarafından üretilen en yeni anakartlar ile tam uyumlu biçimde çalışıyor. Üstelik Intel XMP 2.0 desteği sayesinde kolayca hız aşırtma (overclock) yapma şansı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, yük altında yüksek performanstan ödün verilmemesi için SPECTRIX D50 tüm gövdesini kaplayan yaklaşık 2mm kalınlığında bir metal soğutucuya sahip. Böylelikle ürünün sıcaklığı ve performansı aynı çizgide kalıyor.



XPG D50 RAM’ler ürünün gövdesini tamamen kaplayan sade bir metal soğutucuya sahip. Ürünün aydınlatma efektleri XPG RGB Sync yazılımı ya da önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımları üzerinden kontrol edilebiliyor. XPG D50 statik, nefes alan ve kuyruklu yıldız olmak üzere ön tanımlı üç RGB aydınlatma efekti bulunuyor. Bunların yanında müzik moduyla aydınlatma efektini çalan müzikle eş zamanlı hale getirmek de mümkün.

XPG SPECTRIX D50 DDR4 belleklerin 4800MHz ve 4600MHz ile 32GB kapasiteli varyantları Mayıs başından itibaren piyasaya sunulmaya başlayacak. Diğer varyantları ise Nisan ayı içerisinde kullanıcılarla buluşacak.