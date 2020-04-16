ADATA SE800 taşınabilir SSD incelemesi

Sabit diskler yerini hızla SSD'lere bırakıyor. Bunda elbette SSD'nin çok daha hızlı ve ince bir tasarıma sahip olmasının rolü büyük. Ancak daha da önemlisi SSD fiyatları da eskiden olduğu gibi zirvede değil ve alınabilir fiyatlara iyiden iyiye yaklaştı. SSD ürünleriyle dikkat çeken markalardan biri olan ADATA da, bu alanda pek çok çözümü bulunan bir isim. Son olarak kullanıcılarına duyurduğu ADATA SE800 taşınabilir SSD, oldukça portatif bir tasarıma sahip.

122 mm’ye 44 mm’lik boyutları ve 14 mm kalınlığı olmasından dolayı ürün kolayca taşınabiliyor, oldukça az yer kaplıyor. Suya karşı dayanıklı olan ürün, bu korumayı bir kapak sayesinde sağlıyor. Bu kapak, cihazın üzerindeki USB Type-C girişinin üzerini tamamen kapatıyor. 1.5 metreye kadar suyun derinliğine dayanabilen ürün, toza karşı da dayanıklı bir tasarıma sahip. Verilerini güvenebileceği bir depolama cihazına saklamak isteyenler için gerçekten de önemli özellikler...



Cihazın iki farklı modeli bulunuyor: 512 GB, 1 TB... Okuma ve yazma hızlarına geldiğimizde ise cihazın saniyede 1000 MB veri aktarımı yapabildiği dikkat çekiyor. Yani saniyede 1 GB'lık veriyi transfer edebiliyorsunuz.

Yılların sabit disklerindeki yavaş dosya transfer hızları düşünüldüğünde saniyede 1 GB'lık hıza ulaşılması, depolama teknolojilerinde sınırların hayli zorlandığını gözler önüne seriyor.

3 yıl garanti ile kutusundan çıkan ADATA SE800 taşınabilir SSD, mavi ve siyah renkte olmak üzere iki farklı kasaya sahip. Cihazın fiyatı ise henüz belli değil.