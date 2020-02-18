ADATA SE760 taşınabilir SSD tanıtıldı! İşte özellikleri

ADATA SE760 kullanıcıların yanlarında taşıyabilecekleri kendi ufak fakat kapasitesi ve hızı yüksek bir depolama çözümü. Ürünün fırçalanmış görünümlü metal gövdesi ona dayanıklılık katıyor. USB 3.2 Gen 2 (Type-C) arabiriminden faydalanan SE760 saniyede 1000MB’a kadar okuma ve yazma hızına ulaşabiliyor. Bu da sıradan bir taşınabilir diskten 12 kat daha yüksek hız anlamına geliyor.1 Böylece 10GB boyutunda 4K çözünürlükteki bir video dosyasını yaklaşık 20 saniyede kopyalamak mümkün oluyor. Ürün 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.

SE760 sıradan taşınabilir disklere göre pek çok avantaj sunuyor. Yapısı gereği darbelere, düşmeye ve titreşimlere karşı daha dayanıklı olan ürün, hafifliği ve sessiz çalışması ile de kullanıcılara büyük rahatlık sağlıyor. Type C bağlantı yuvasına sahip olan ürün Windows, MacOS ve Android platformlarında tak-çalıştır desteği sunuyor.

Üstelik ürün Xbox One ve PlayStation 4 gibi konsollarla da uyumlu şekilde çalışabiliyor. Bu da kullanıcıları hem SE760'ı kullanmak için ayar yapmaktan kurtarıyor hem de farklı cihazlar arasında kolay dosya transferine imkân tanıyor.