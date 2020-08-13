ADATA, iki yeni powerbank modelini duyurdu

P20000QCD kullanıcılara hareket halindeyken cihazlarını şarj etme imkânını veriyor. 20,000mAh kapasiteli büyük bir pili bulunan şarj cihazı, Qualcomm’un Quick Charge (QC) 3.0 teknolojisi yanında USB Power Delivery 3.0 teknolojisini de destekliyor. P20000QCD bu özellikleri sayesinde mobil cihazları kısa sürede şarj edebiliyor.

20,000mAh kapasite, cihazın ortalama pil büyüklüğüne sahip bir akıllı telefonu tam 6 kez sıfırdan yüzde yüze kadar şarj edebileceği anlamına geliyor. İki adet USB-A ve bir adet de USB-C bağlantı noktası olan P20000QCD 5V/3A düzeyine kadar çıkış akımı sağlayabiliyor ve böylelikle aynı anda üç adet cihazı şarj edebiliyor.

10,000mAh kapasiteli P10000QCD hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. P10000QCD’nin desteklediği hızlı şarj teknolojileri arasında Qualcomm QC 3.0, USB PD 3.0, MTK PE1.1, Samsung AFC, Huawei SCP ve FCP, ile Oppo VOOC markalarının teknolojileri bulunuyor.

Bir adet USB-C bağlantı noktası olan P10000QCD iki yönlü şarj desteği sunuyor. Bu da kullanıcıların tek bir USB-C kablosuyla oyun konsollarından akıllı telefonlara kadar pek çok farklı aygıtı şarj edebilecekleri anlamına geliyor. USB-C portu yanında iki USB-A bağlantı noktası bulunan P10000QCD, aynı anda üç cihazı şarj edebiliyor.



