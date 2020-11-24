Adana'da binlerce kişiye ücretsiz robotik kodlama eğitimi verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen Sosyal Destek Programı Güdümlü Proje Desteği kapsamında kabul edilen "Bilim ve Teknoloji Tabanlı Gelişim Projesi"nin imza töreni, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi.



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, 18 ay sürecek projenin bütçesinin 2 milyon lira tutarında olduğunu ve bunun 1 milyon 750 bin liralık kısmını ajansın destekleyeceğini söyledi.



Proje kapsamında belediye bünyesindeki 6 Kültür Evi ve Yüreğir Bilim Merkezinde robotik kodlama atölyeleri kurulacağını belirten Kocaispir, amaçlarının 15-25 arasındaki gençlerin bilim ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.



Yüreğir'in dezavantajlı mahallelerin bulunduğu bir ilçe olduğunu aktaran Kocaispir, "Projeyle, bu gençlerimizin özellikle diğer ilçelerdeki akranlarıyla bir fırsat eşitliğini yakalamaları bakımından bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Kocaispir, projede Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışacaklarını kaydetti.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger de bilim ve teknoloji odaklı eğitimlerin önemine dikkat çekti.



İmza töreninde Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da hazır bulundu.



