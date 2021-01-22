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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Activision Blizzard'ın değeri 72 milyar dolara ulaştı

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Activision Blizzard'ın değeri 72 milyar dolara ulaştı
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Oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Activision Blizzard, piyasa değeri söz konusu olduğunda da dudakları uçuklatıyor. Şirketin piyasa değeri The Wall Street Journal'da 72 milyar dolar olarak paylaşıldı.

Activision Blizzard, bugüne dek pek çok oyun satışa sundu ve özellikle de Call of Duty, Diablo, World of Warcraft oyunları ile birlikte hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Pandemi süreciyle birlikte oyunlara olan ilginin de artması, şirkete fazlasıyla yaramış gibi görünüyor.

The Wall Street Journal'a göre Activision Blizzard'ın piyasa değeri 72 milyar dolara ulaşmış durumda. Hisse senedi 95 dolara gelen şirket, Aralık ayından bu yana büyüme ivmesini sürdürüyor.

Şirket, aynı zamanda oyuncu kitlesini genişletmek ve gelirlerini artırmak için mobil cihazlara da gözünü dikmiş durumda. Call of Duty Mobile ile pek çok oyuncuya ulaşan şirket, Diablo Immortal ile de mobil cihazlardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

İşte Activision Blizzard'ın öne çıkan oyunlarından bazıları:

World of Warcraft

Diablo

Candy Crush

Hearthstone

Overwatch

Call of Duty

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