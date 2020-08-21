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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 21.08.2020 - 06:54 | Son Güncelleme:

Açıköğretimde yaz okulu sınavları internetten yapılacak

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Açıköğretimde yaz okulu sınavları internetten yapılacak
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı yaz okulu online sınavları 5-9 Eylül'de yapılacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu fakültelerin yurt içi ve yurt dışı programlarının yaz okulu sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet tabanlı ortamda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren erişilebilecek çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül Çarşamba saat 23.59'a (TSİ) kadar açık tutulacak.

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
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