Acer'ın yeni projektör modeli Türkiye'de

4.000 ANSI lümen parlaklık oranı ile gelen P5530i, yansıtılan görüntünün her bir karesini analiz ederek 20.000:1'e ulaşan dinamik kontrast oranı sunuyor. P5530i’nin ColorBoost 3D teknolojisi, binlerce saatlik kullanımdan sonra hem 2D hem 3D içeriklerde renklerin canlı olmasını sağlıyor. Acer LumiSense teknolojisi izlediğiniz içeriğe göre görüntü parlaklığını ve renk doygunluğunu ayarlarken, renk bozulmasını önlemek için dinamik RGB seviyelerini kontrol eden ColorSafe II teknolojisi de cihazda yer alıyor.

P5530i’nin BlueLightShield teknolojisi ise uzun süre projeksiyon karşısında vakit geçirenlerin göz yorgunluğunu önlemek için zararlı mavi ışıkları filtreliyor. Cihazın farklı senaryolara uygun üç filtre seviyesi var. Her seviye içeriğe göre mavi ışık seviyesini optimize edecek dinamik bir mekanizma içeriyor. BlueLightShield teknolojisi, mavi ışığı %30'a kadar azaltarak gözlerinizi mavi ışığın olumsuz etkilerine karşı koruyor.

Crestron uyumluluğu, projeksiyonu kablosuz olarak veya bir LAN ağı üzerinden kontrol etmenizi sağlarken, çoklu giriş ve çıkış özellikleri kolaylık sağlıyor. DVD oynatıcıları, oyun konsolları ve daha fazlasını bağlamaya yarayan iki adet HDMI girişi de mevcut. P5530i ayrıca 1 adet VGA çıkışına ve 1 adet USB girişine sahip. Cihazın Multimedya Yürütme özelliği ile kişisel USB sürücünüzdeki fotoğrafları ve belgeleri paylaşabileceğiniz gibi Mobil USB Görüntüleme özelliği ile de istediğiniz içerikleri aktarabilirsiniz. Projeksiyonun sesli sunum ve videolar için16 Watt gücünde entegre hoparlörü bulunuyor.

P5530i’nin 1.3x optik zoom özelliği ile geniş bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Cihazın Yatay ve Dikey Keystone düzeltme ve 4 köşe ayarı oranlandırılmış resimler üreterek, çarpık ve bozuk görüntülerin oluşmasını önlüyor. Otomatik Tavan Montajı Düzeltmesi özelliği ile ise projeksiyonu ters çevirdiğinizde yansıtılan görüntü de otomatik olarak ters çevrilmiş oluyor.



P5530i'nin bir diğer özelliği ise 10 bin saatlik lamba ömrü. Acer EcoProjection teknolojisi, cihaz boştayken bekleme moduna geçerek ampul ömrünü artırabiliyor. Bu modda güç tüketimi %70'e kadar azaltılabiliyor. Bununla birlikte projeksiyonu Extreme Eco Mod’a aldığınızda lamba ömrü 15 bin saate kadar çıkabiliyor.