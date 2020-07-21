Acer'ın yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Türkiye'de

Acer Nitro 5, AMD Ryzen 4000 serisi Mobil işlemci veya 10. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemciler ile NVIDIA GeForce GTX 1650, 1650Ti veya 1660Ti GPU’larla birlikte geliyor. İki adede kadar M.2 PCIe SSD ve bir adet 1 TB HDD depolamaya sahip olan ürün 32 GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği sunuyor. Kullanıcılar isterse DIMM yuvalarına daha geniş kapasiteli bellek de yerleştirebiliyor. Yüzde 80 ekran gövde oranına sahip 15,6 inç FHD IPS ekranlı 2020 model Nitro 5, 144 Hz yenileme hızları ve 3 ms tepki süresi sunuyor.

Acer Nitro 5, ağır yük altında verimli soğutma için termal çözümlere sahip. Yeni seride, stratejik noktalara konumlandırılmış giriş çıkış noktalarından yararlanan çift fanlı soğutma sistemi ve dört adet ısı çıkışı ile 2019 modeline göre termal performansta yüzde 25 artış elde edildi. Fan hızlarını yüzde 10, CPU/GPU soğutmasını ise yüzde 9 artıran CoolBoost teknolojisi de bu sisteme katkı sağlıyor.

Yenilenen seride kırmızı tasarımlı klavyeye ek olarak, yeni, 4 bölgeli RGB klavyeli modeller de yer alıyor. Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) ve Killer Ethernet E2600 teknolojilerini destekleyen ürün, termal gelişmelerin sunduğu avantajdan yararlanabiliyor.



Numerik klavye bölümünde yer alan NitroSense Tuşu sayesinde dizüstü bilgisayarın dahili bileşenleri, sıcaklık, fan hızları ve daha birçok farklı veriyi içeren sistem bilgileri de gerçek zamanlı olarak izlenip kontrol edilebiliyor. Yeni modellerde, WASD ve ok tuşları da kolayca görülebilmesi için belirgin hale getirilmiş durumda.

2W çift hoparlör aracılığıyla verilen ses, iyi bir oyun deneyimi için elbette önemli. DTS:X Ultra sayesinde sesler net şekilde, 3 boyutlu ses düzeniyle iletilebiliyor.

Acer Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarları 6.789 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.