Acer'dan ultra ince dizüstü bilgisayar: Acer Swift 3

Çalışırken mobil durumda olmak, kullanıcıların günümüzde gereksinim duyduğu trendlerin başında geliyor. Acer Swift 3, ince tasarımı ve sunduğu uzun pil ömrü ile dikkat çeken bir ürün. 1,5 kg’lık ağırlığa sahip alüminyum gövdesiyle gelen Swift 3, ekranını çevreleyen ince çerçeveleri ve ekran gövde oranı ile kutusundan çıkıyor. 14 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) ekranda daha fazla içeriği görüntüleyebilmeyi sağlayan cihaz, 15,6 inç ekrana sahip olan modeliyle ise büyük ekranda çalışmaya alışkın kullanıcıların tercihi olabilir.



Acer Swift 3, Intel Core ve AMD Ryzen işlemci seçenekleri ile raflardaki yerini alıyor. Sıklıkla ofis dışında bulunması gereken kullanıcılarla iş seyahatleri boyunca dizüstü bilgisayarını yanında taşıyanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Swift 3 serisi ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarların yeni nesil işlemcileri en zor işlerden, gündelik çalışmalara kadar pek çok görevi yerine getirebiliyor. Özellikle de SSD depolama özelliği, oyun oynarken veya fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarını kullanırken dahi hızlı ve verimli çalışmaya imkan tanıyor. SSD’li konfigürasyon dosyaların açılma, yazılımların yüklenme sürelerini hızlandırıyor.

Full HD ekranında keskin görüntüler sunan Swift 3, IPS teknolojisiyle canlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Aşırı doygunluk olmadan ekran rengini ve parlaklığını optimize eden Acer Color Intelligence özelliğinin yanı sıra 12 saate varan pil ömrü de dikkat çekiyor. Cihazda HDMI, USB 2.0, USB 3.0 ve USB 3.1 Type-C’den oluşan bağlantı seçenekleri bulunuyor.