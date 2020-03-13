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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:29,Son Güncelleme:/

Acer'dan ultra ince dizüstü bilgisayar: Acer Swift 3

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Acer'dan ultra ince dizüstü bilgisayar: Acer Swift 3
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, son yıllarda satışa sunduğu ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarıyla öne çıkan bir marka. Son olarak Swift 3'ü piyasaya süren şirketin bu cihazı, ultra ince dizüstü bilgisayar kategorisinde öne çıkıyor.

Çalışırken mobil durumda olmak, kullanıcıların günümüzde gereksinim duyduğu trendlerin başında geliyor. Acer Swift 3, ince tasarımı ve sunduğu uzun pil ömrü ile dikkat çeken bir ürün. 1,5 kg’lık ağırlığa sahip alüminyum gövdesiyle gelen Swift 3, ekranını çevreleyen ince çerçeveleri ve ekran gövde oranı ile kutusundan çıkıyor. 14 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) ekranda daha fazla içeriği görüntüleyebilmeyi sağlayan cihaz, 15,6 inç ekrana sahip olan modeliyle ise büyük ekranda çalışmaya alışkın kullanıcıların tercihi olabilir.

Acerdan ultra ince dizüstü bilgisayar: Acer Swift 3

Acer Swift 3, Intel Core ve AMD Ryzen işlemci seçenekleri ile raflardaki yerini alıyor. Sıklıkla ofis dışında bulunması gereken kullanıcılarla iş seyahatleri boyunca dizüstü bilgisayarını yanında taşıyanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Swift 3 serisi ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarların yeni nesil işlemcileri en zor işlerden, gündelik çalışmalara kadar pek çok görevi yerine getirebiliyor. Özellikle de SSD depolama özelliği, oyun oynarken veya fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarını kullanırken dahi hızlı ve verimli çalışmaya imkan tanıyor. SSD’li konfigürasyon dosyaların açılma, yazılımların yüklenme sürelerini hızlandırıyor. 

Full HD ekranında keskin görüntüler sunan Swift 3, IPS teknolojisiyle canlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Aşırı doygunluk olmadan ekran rengini ve parlaklığını optimize eden Acer Color Intelligence özelliğinin yanı sıra 12 saate varan pil ömrü de dikkat çekiyor. Cihazda HDMI, USB 2.0, USB 3.0 ve USB 3.1 Type-C’den oluşan bağlantı seçenekleri bulunuyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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