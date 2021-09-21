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Acer'dan içerik üreticilere yönelik dizüstü bilgisayar

#Acer#Bilgisayar#Teknoloji
Acerdan içerik üreticilere yönelik dizüstü bilgisayar

Yüksek işlem gücü ve grafik performansı yanında güçlü bellek ve depolama özellikleri ile Acer ConceptD 7 Ezel Pro dönüştürülebilir RTS Studio dizüstü bilgisayar, içerik üreticilere fikirlerini gerçeğe dönüştürüp paylaşma fırsatı sunuyor. ConceptD 7 Ezel Pro’nun UHD dokunmatik ekranı eğilip dönerek beş farklı modda kullanılabiliyor.

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Çizim yapmak, işlerini son haline getirmek ve sunum yapmak isteyen içerik üreticileri için tasarım ve kullanım özelliklerine sahip Acer ConceptD 7 Ezel Pro (CC715-71P) dizüstü bilgisayarda, ürünlerin beş farklı modda kullanılmasını sağlaması için Acer’ın Ezel adını verdiği menteşeler kullanılıyor.

Dokunmatik ekran ve EMR kalem çizim yapma özelliği

ConceptD 7 Ezel Pro’nun dokunmatik ekranı, birlikte sunulan Wacom EMR kalem ile doğal bir yazı yazma deneyimi sağlıyor. Tepki süreleri, kesinlik, çözünürlük, basınç hassasiyeti, ekran üzerinde gezdirerek kullanım imkânı ve dayanıklılık sunan EMR kalemler, mürekkep akışkanlığını taklit ediyor ve pil gerektirmeyen bir teknoloji sunuyor. Ayrıca ConceptD 7 Ezel Pro’da paylaşım modu, askı modu, stant modu, tablet modu veya ekran modu gibi seçenekler yer alıyor.

Dizüstü bilgisayarda 4K IPS ekran (3840 x 2160 piksel çözünürlük) bulunuyor. 400 nit parlaklık da söz konusu. Entegre renk düzeltme teknolojilerinin kullanıldığı ConceptD 7 Ezel Pro’nun ekranı PANTONE Matching System (PMS) renklerini gerçekçi şekilde sunabiliyor. Renk profillerini yönetmek ve sistem ayarlarını değiştirmek için de Acer’ın ConceptD Palette kullanıcı arayüzü bulunuyor.

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Düşmelere karşı dayanıklılık sağlamak için Gorilla Glass 6 ile üretilen ConceptD 7 Ezel Pro dizüstü bilgisayarın 15,6 inçlik ekranı, yansıma önleyici bir kaplamaya da sahip. Tasarımında leke tutmayan ve aşınmaya dayanıklı kaplamalardan yararlanılan cihazda, dayanıklılık için korozyona ve paslanmaya dirençli mikro-ark oksidasyonlu bir kaplama bulunuyor.

Cihaz, sekiz çekirdekli 10. Nesil Intel Core i7-10875H işlemci, NVIDIA Quadro RTX 3000 GPU, 16 GB DDR4 bellek ve 1 TB NVMe PCIe SSD’ler içeriyor. 

ConceptD 7 Ezel Pro modelinde 40 Gb/sn hıza sahip iki USB-C ThunderBolt 3 bağlantı noktasının yanı sıra, iki adet USB 3.1, bir adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve pürüzsüz cam touchpad yer alıyor. Ayrıca kullanıcılar güç düğmesi üzerindeki parmak izi okuyucuyla Windows Hello özelliğini kullanarak cihazlarına güvenli giriş yapabiliyor.

ConceptD 7 Ezel Pro dizüstü bilgisayar NVIDIA’nın RTX Studio programına dahil. 2,5 kg ağırlığında ve tamamen beyaz renkte şık bir tasarıma sahip olan ConceptD 7 Ezel Pro, 7 saate kadar pil ömrüyle içerik üreticilerin yanında yer alıyor.

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Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer ConceptD 7 Ezel Pro CC715-71P, 29.040 TL fiyatla satışta.

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#Acer#Bilgisayar#Teknoloji