Acer, yeni Swift 5 serisini Türkiye'de satışa sundu

İnce ve hafif yapıdaki Acer Swift 5, magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımından üretilen 14,95 mm inceliğindeki kasaya sahip. Swift 5, 11. nesil Core işlemciler, Intel Iris Xe grafik işlemci ve yüksek hızlı 512 GB PCIe SSD depolamayla çalışıyor. Tüm bu donanım, toplam 1 kg’ın altında bir ağırlıkla sunuluyor. Türkiye’de satışa sunulan i5-1135G7 işlemcili yeni Swift 5 modelleri, 8 GB LPDDRAX belleklerle donatıldı.



Swift 5, özel menteşesi ile ekran açıkken cihazı hafif bir şekilde yükseltiyor. Böylece daha rahat bir yazma deneyimi ve daha iyi termal performans elde ediliyor. 300 nit parlaklık sunan 14 inç FHD IPS dokunmatik ekran, sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor ve ince çerçeveleriyle gövdenin yüzde 90’ını kaplıyor.



Yeni Swift 5’in 56 Wh pili, hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarjla 4 saat kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. USB Type-C, Thunderbolt 4 ve USB 3.2 Gen 2 girişleri bağlantı seçeneklerine ek olarak çift bant Intel Wi-Fi 6 (GIG+) ve Bluetooth 5.1 teknolojileri de destekleniyor.



Ürün, kullanım kolaylığı ve güvenlik için Windows Hello destekli yerleşik parmak izi okuyucuya sahip. Wake on Voice desteği ise ekran kapalıyken de Windows 10’a sesli sorular sorma imkanı veriyor.



Yeni Acer Swift 5’in 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 işlemci ve 8 GB ile gelen modeli 9.859 TL’lik fiyatla satışa sunuldu. Intel Core™ i7-1165G7 işlemci kullanan 16 bellekli model ise Ocak 2021’de raflardaki yerini alacak.



