Acer, yeni projektörlerini gün yüzüne çıkardı

3000 lümen parlaklığa sahip VD6510i kablosuz LED 1080p projektör, 1080p 120 Hz görüntü sunuyor. Rec. 709 renk gamının %125’ini kapsayarak renk doygunluğu ve görüntüler elde eden ürün, 16 kat eş zamanlı ekran hızıyla geliyor. 3000 ANSI lümen parlaklık sayesinde projektör, ışıklar açıkken de net görüntüler oluşturabiliyor.



3000 ANSI lümen parlaklığa sahip PD1530i ise, toplantılar için tasarlanan bir kurumsal projektör. Bu kablosuz 1080p LED projektör 3 metreden az mesafeden 100 inç görüntü oluşturabiliyor. Ürün, 30.000 saatlik kullanım ömrüne sahip.

Acer XL Serisi

143 Watt güç harcayan Acer XL serisi (XL1220/XL1320W/XL1520), 1080p çözünürlüğe kadar görüntüler sunabiliyor. IP6X sertifikasına sahip XL serisi projektörler toza dayanıklı bir yapıda. 3100 lümen parlaklığa sahip olan projektörler, 30.000 saat kullanım ömrü sunuyor.

Acer UL ve PL Serileri

Acer UL5630 projektör, 31 cm mesafeden 120 inç görüntü oluşturabiliyor. Bu kısa atım oranlı projektör, 4500 lümen parlaklıkla WUXGA (1920 x 1200) görüntüler sunan bir yeni lazer diyot ile donatıldı. 360 derece veya dik olarak görüntü yansıtma gibi özellikler de var.

Öte yandan, 6000 ANSI lümen yüksek parlaklık düzeyindeki PL serisi (PL7610/PL7610T/PL7510) lazer projektörler ise konferans salonları, yönetim sunumları veya fuar stantları gibi geniş mekanlarda çalışmak için tasarlandı.



Acer B248Y

Göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen Acer LightSense ve Acer ColorSense gibi özelliklere sahip olan ürün, ortam koşullarına bağlı olarak ekranın parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Monitörün FHD (1980 x 1080) IPS ekranı Ergostand üzerinde duruyor.

Acer CBL272U

TÜV/Eyesafe sertifikalı 27 inç Acer CBL272U monitör, QHD (2560 x 1440) ekranı, Delta E < 1 renk doğruluğu ve %99 sRGB renk gamıyla gelen ve 178 derece geniş izleme açılarına destek veren monitör, bir dizi özellikle birlikte geliyor. BlueLightShield Pro zararlı olabilecek mavi ışığı filtrelerken, ComfyView teknolojisi ise yansımayı önlüyor. Gece kullanırken de monitörün parlaklığını %15 seviyesine kadar düşürmek mümkün.

Acer BL270

Acer BL270, TÜV/Eyesafe sertifikasına ve FHD (1920 x 1080) çözünürlüğe sahip. Acer Smart Console uygulamasıyla birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanan monitör, telefondaki içerikleri yansıtıp kontrol edebiliyor.



