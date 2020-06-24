Acer, yeni oyun ekosistemini görücüye çıkardı

Predator X25 Monitör

24,5 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü oyuncu monitörü, 360 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Yeni NVIDIA G-SYNC işlemcilerinden yararlanan Predator X25, ortam ışığına göre parlaklığı ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Predator X25, LightSense özelliği sayesinde ortamın aydınlatma düzeyini tespit ederek parlaklık düzeyini otomatik bir şekilde ayarlıyor. AdaptiveLight özelliği monitörün arka aydınlatmasını odanın ışık seviyesine göre otomatik olarak düzenliyor. ProxiSense özelliği ise belirli bir süre geçtikten sonra oyunculara ara vermeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bu monitör -5 ile -25 derece eğilebilme, +/- 30 derece dönebilme, +/- 90 derece çevrilebilme imkanına sahip. Ayrıca yükseklik de 4,7 inçe kadar ayarlanabiliyor. Predator XB3 Serisi Monitörler

Acer, Predator XB3 serisinde dört yeni monitör çıkarıyor: 31,5 inç Predator XB323QK NV, 27 inç Predator XB273U GS ve Predator XB273U GX, 24,5 inç Predator XB253Q GZ. Tümü NVIDIA G-SYNC Compatible sertifikasına sahip olan bu yeni yeni monitör serisi 240 Hz’e kadar yenileme hızları ve 4K’ya kadar çözünürlük sunuyor. Ürünler, 178 derece geniş izleme açıları sunuyor. DisplayHDR 400 desteğiyle yüksek kontrast ve renk doğruluğuyla parlak görüntüler elde edilirken, hızlandırmayla 0,5 ms’ye (griden griye) varan tepki süresi sayesinde hareketli sahnelerde bulanıklık önemli ölçüde azalıyor.

Yeni seride yer verilen Acer AdaptiveLight özelliği oyuncuların uzun oyun maratonlarında rahat etmesini sağlıyor. Ergonomik tasarımlı modeller öne arkaya yatırma, eksen etrafında dönme, eğme ve yükseklik ayarı imkanı sunan stantla geliyor.



Predator Orion 9000

Predator Orion 9000, yüksek performansla birlikte gelişmiş bir soğutma sistemi sunuyor. Bu seride Intel Core i9 Extreme Edition modellerine kadar işlemciler, SLI modunda çift NVIDIA Geforce RTX 2080 Ti ekran kartı, üç adede kadar 3,5 inç sabit disk ve iki adet 2,5 inç SSD, SSD ve sabit diskler için çalışırken değiştirme olanağı veren USB 3.2 Type-C yuvası gibi donanım seçenekleri sunuluyor. Üç adet 4,7 inç Predator FrostBlade fan, önceki nesillere göre %16 daha fazla hava akışı ve %55 daha yüksek statik basınç sağlıyor. Sıvı CPU soğutucusu fanı ise yoğun mücadelelerde sıcaklığı düşük tutuyor.



Predator Orion 3000

10. Nesil Intel Core i7 işlemci ve GeForce RTX 2070 SUPER GPU sayesinde ürün birçok oyunu hızlı çalıştırabiliyor. Buna 64 GB’a kadar 2666 MHz DDR4 bellek, 1TB PCIe NVMe SSD ve iki adet 3,5 inç SATA3 sabit sürücü eklendiğinde video düzenlemek ve saklamak da mümkün hale geliyor. İki adet özel üretim Predator FrostBlade fan sıcaklığı düşürmek için hava giriş çıkışını etkili bir şekilde düzenliyor. Fanlarda ve kasanın ön kısmındaki dikey çubuklarda bulunan ışıklar ise PredatorSense yazılımı sayesinde 16,7 milyon renkle özel efektler oluşturabiliyor. Tercihe bağlı gelen EMI uyumlu temperlenmiş camdan yan panel güçlü bileşenleri ve renkli RGB’yi gözler önüne seriyor. Killer E2600 ile yüksek hızlı gigabit ağ performansı elde edilirken, Intel Wi-Fi 6 özelliği de yüksek hızlı, düşük gecikmeli Kablosuz bağlantı performansı sunuyor.

Nitro 50

Nitro 50 Serisi masaüstü bilgisayarlar 10. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri ve GeForce RTX 2060 SUPER GPU ile oyunlarda ve yoğun grafik gücü gerektiren uygulamalarda öne çıkıyor. 64 GB’a kadar DDR4-2666 bellek de yüksek performansa ulaşma imkanı veriyor.

Predator FrostBlade soğutma, sıcaklıkların düşük kalmasını sağlıyor. Oyuncular dilediklerinde fan hızını gerçek zamanlı olarak değiştirebiliyor. 1 TB NVMe PCIe SSD ve iki adet 3 TB sabit disk ile yüksek kapasite sunuluyor.

Predator Cestus 350 Mouse

Farklı oyun türleri farklı oyun tarzları gerektirdiğinden her biri için ayrı ayarlar bulunuyor. Predator Cestus 350 ile oyuncular, Pixart 3335 optik sensörüyle elde edilen DPI ayarlarından (16,000 DPI’a kadar) yararlanabiliyor ve 8 adet programlanabilir düğmeye görevler atayabiliyor. Böylece her oyuna uygun beş adet özel profil oluşturabiliyorlar. Ürün ayrıca kablosuz bağlantıyla 1 ms/1000 Hz, kablolu bağlantıyla 0,5 ms/2000 Hz sorgu oranına sahip.

Predator Gaming Chair x OSIM

Profesyonel oyuncular ve e-spor tutkunları düşünülerek tasarlanan Predator Gaming Chair x OSIM, profesyonel masörlerin ellerini taklit eden OSIM V-Hand Masaj Teknolojisi sayesinde kullanıcının boynuna ve omuzlarına masaj yapıyor. Ovma, bastırma, döndürme ve hafifçe vurma gibi teknikleriyle de tüm sırta masaj yapan bu oyuncu koltuğu, oyun oynarken oluşan gerginliği almak ve hem oyun sırasında hem de sonrasında fiziksel konfor sağlamak için özel olarak geliştirildi.

Bu rahat ve ergonomik koltuk birçok şekilde ayarlanabiliyor. 145 dereceye kadar kaldırılabilen koltuğun sağ kol desteğinde bulunan düğmelerle omurganın S biçimi boyunca uzanan ellere benzer iki grup silindiri kontrol etmek mümkün.

Fiyatlar

Predator XB3 Serisi, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 439 euro’dan,

Predator Orion 9000, ekim ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2.799 euro’dan,

Predator Orion 3000, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 899 euro’dan,

Nitro 50, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 799 euro’dan,

Predator Cestus 350 oyuncu mouse’u, ikinci çeyrekte EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 99 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



