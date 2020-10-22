Acer, yeni nesil Chromebook'larını görücüye çıkardı

Gücünü sekiz çekirdekli 8 nm Qualcomm Kryo 468 CPU’ya sahip Snapdragon 7c bilgi işlem biriminden alan Acer Chromebook Spin 513, entegre Qualcomm Adreno 618 grafik işlemcisi de kullanıcıların internet üzerinden oyun oynamasına ve yüksek çözünürlükte video yayınları izlemesine olanak veriyor.



14 saate kadar pil ömrü sunan yeni Chromebook, sürekli internet bağlantısı için 4G LTE seçeneği sunuluyor. Bu seçenek sayesinde isteyen kullanıcılar Wi-Fi bağlantısı olmadığında da internete, kişisel bulut depolama alanlarına, bağlı uygulamalarına, eklentilerine ulaşabiliyor.



Acer Chromebook Spin 513 alüminyum üst kapağa, Corning Gorilla Glass ekrana ve çizilmeye karşı dayanıklı touchpad’e sahip. Ayrıca, %78 en boy oranı sunan ürün, 13,3 inç Full HD IPS dokunmatik ekran kullanıyor.



Yaklaşık 1,2 kg ağırlığında olan ve 15,55 mm inceliğindeki ürünün arka aydınlatmalı klavye seçeneği de bulunuyor.



360 derece dönüş imkanı sunan menteşeler ile cihaz, klavyeyle yazı yazmak için dizüstü bilgisayar modunda veya sunum yapmak ya da yeterli alan yokken çalışmak için tablet, ekran ve çadır modlarında kullanılabiliyor. İki adet dahili mikrofon kullanan ürün, 2x2 MIMO teknolojisine sahip 802.11ac Wi-Fi ve tercihe bağlı 4G LTE özellikleri sunuyor.



Üründe her biri USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps’e kadar), USB-C ile DisplayPort ve USB şarj desteği veren iki adet tam işlevli USB Type-C girişi bulunuyor. Ayrıca bir adet USB 3.2 Type-A girişi yer alan modelde çevre birimleri bağlamak için de Bluetooth 5.0 özelliği var.



Chromebook Spin 513, 8 GB’a kadar LPDDR4X SDRAM ve 128 GB’a kadar depolama ile geliyor.



Acer Chromebook Enterprise Spin 513



Şirketin duyurduğu bir diğer ürün de Chromebook Enterprise Spin 513 oldu. 4G LTE seçeneği ve Chrome OS’in kurumsal özelliklerini kullanıcılara sunuyor.



Temassız kayıt özelliği ile kullanıcılar Acer Chromebook Enterprise Spin 513’ü internete bağlanır bağlanmaz otomatik olarak kurumsal yönetim altına alabiliyor. Chrome OS bulut iş gücü için kurulum, yönetim ve destek süreçlerini sadeleştirerek sistemin çalışma süresini artırıyor.



Chromebox CXI4



Chrome OS yüklü kompakt Acer Chromebox CXI4 okul laboratuvarları, sınıflar, aileler ve küçük işletmeler için tasarlanan bir ürün. 10. Nesil Intel Core i7 işlemciyle donatılan Chromebox CXI4'te beş adede kadar USB 3.2 Gen 2 girişi, bir adet USB 3.2 Type-C ve iki adet HDMI girişi yer alıyor. Üründe hem kablolu hem kablosuz bağlantı için Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ve RJ45 girişi bulunuyor.



FİYATLAR



Acer Chromebook Spin 513 Ocak 2021’de EMEA bölgesinde 429 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



Acer Chromebook Enterprise Spin 513 Şubat 2021’de EMEA bölgesinde 699 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



Acer Chromebox CXI4, 2021’in 1. Çeyreğinde EMEA bölgesinde 569 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



Acer Chromebox Enterprise CXI4, 2021’in 1. çeyreğinde EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 639 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



Acer Halo Smart Speaker, Aralık ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 119 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



