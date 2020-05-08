Acer, yeni kavisli monitörlerini gün yüzüne çıkardı

Seride 144 Hz’e kadar yenileme hızı sunulurken, 4 ms tepki süresi de dikkat çekici. Serideki tüm ürünlerde AMD FreeSync uyumluluğu bulunuyor. Aynı zamanda serinin 250 nit parlaklık değeri ve 100M:1’lik kontrast oranı gibi özellikleri de var.

Mavi ışığın daha az yayılmasını sağlayan BlueLightShiled ve ekranda oluştuğunda son derece rahatsız edici olabilen görüntüdeki titreşimi ortadan kaldırmaya yardımcı Flickerless özellikleri, bu teknolojilerin başında geliyor. Ekrandan yansıyan ışık miktarını azaltıp monitör karşısındaki kullanıcı için daha konforlu bir deneyim yaşatmayı hedefleyen ComfyView da Acer’ın göz hassasiyetine odaklanan çözümlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer ED2 (ED242QRA, ED322QA, ED322QRP) ve ED3 (ED273) serisi monitörler, 1.300 TL ile 2.200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.