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Teknoloji
Haber Giriş: 08.05.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Acer, yeni kavisli monitörlerini gün yüzüne çıkardı

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Acer, yeni kavisli monitörlerini gün yüzüne çıkardı
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Acer’ın kavisli ekranlı ED2 ve ED3 serisi monitörleri, geleneksel panellerden farklı özelliklere sahip. 31,5 inç, 23,6 inç ve 27 inç büyüklüklerinde Full HD (1080x1920 piksel) çözünürlüklü ekran seçeneklerine sahip monitörler, 1800R kavisli tasarımla geliyor.

Seride 144 Hz’e kadar yenileme hızı sunulurken, 4 ms tepki süresi de dikkat çekici. Serideki tüm ürünlerde AMD FreeSync uyumluluğu bulunuyor. Aynı zamanda serinin 250 nit parlaklık değeri ve 100M:1’lik kontrast oranı gibi özellikleri de var.

Mavi ışığın daha az yayılmasını sağlayan BlueLightShiled ve ekranda oluştuğunda son derece rahatsız edici olabilen görüntüdeki titreşimi ortadan kaldırmaya yardımcı Flickerless özellikleri, bu teknolojilerin başında geliyor. Ekrandan yansıyan ışık miktarını azaltıp monitör karşısındaki kullanıcı için daha konforlu bir deneyim yaşatmayı hedefleyen ComfyView da Acer’ın göz hassasiyetine odaklanan çözümlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer ED2 (ED242QRA, ED322QA, ED322QRP) ve ED3 (ED273) serisi monitörler, 1.300 TL ile 2.200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
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