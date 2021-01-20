Acer, yeni dizüstü bilgisayarı TravelMate Spin B3'ü tanıttı

Yeni Intel Pentium Silver işlemcilere kadar destek veren Acer TravelMate Spin B3,12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Cihaz 60 kg’a kadar yük taşıyabiliyor ve günlük kullanıma bağlı yıpranmalara karşı dayanıklılık sunuyor. Mekanik klavyeye sahip olan üründe her tuş basımında, içerisindeki plastik kanatlar kasaya tutunarak hızlı yazmadan dolayı ortaya çıkabilecek aşınmaları önlüyor.

Ürünün dokunmatik ekranı, koku ve leke yapan mikro organizmaların çoğalmasını engellemek için özel formüle edilmiş antimikrobiyal Corning Gorilla Glass6, 7 katmanı ile kaplı. Ayrıca, klavye kaplamasında, touchpad’de ve bilek dinlendirme yüzeyinde yer alan, isteğe bağlı BPR ve EPA uyumlu gümüş iyon antimikrobiyal ajan ile JUS Z 2801 ve ISO 22196 test protokolündeki geniş bakteri kapsamı için yüksek bir mikrop arındırma oranı sunuluyor.

Tablet ya da dizüstü modunda kullanılabilen ürün ayrıca stant moduna da alınabiliyor. Bu modda klavye ekranı tutacak şekilde kaldırılarak konumlandırılabiliyor ve video izlerken ya da online derslere katılırken masanın üzerinde daha fazla alan açmayı sağlıyor.

Intel Wi-Fi 6 desteğine sahip olan ürün isteğe bağlı 4G LTE bağlantısı da sunuyor.

Cihazdaki tam işlevli USB 3.2 Gen 1 Type-C bağlantısı hızlı veri aktarımı imkanı verirken, RJ45 yuvası ile doğrudan Ethernet, HDMI yuvası ile de harici ekran bağlantısı kurabilmek mümkün oluyor.

Acer TravelMate Spin B3 (TMB311R-32), bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren EMEA bölgesinde 409 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.