Acer, yeni ConceptD 7 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayarını tanıttı

Acer, ConceptD 3 Ezel’in 15,6 inç ekranlı ve ConceptD 3’ün 16:10 en boy oranlı modellerini de duyurdu.

Acer’ın Eş COO'su Jerry Kao, “Acer, insanlarla teknoloji arasındaki engelleri aşmaya kendini adamış bir şirket. SpatialLabs, yaptığımız her şeyi bu hedefe nasıl yönlendirmeye çalıştığımızın harika bir örneği. Bu uygulama ile tasarımcılar bilgisayar destekli ürün ve mimari tasarımlardan 3D grafik projelerine kadar iş akışları kapsamındaki tüm 3D üretimlerini üç boyutlu görüntüleyebiliyorlar. Bu sayede karar alma noktasında başarı yüzdeleri artıyor. SpatialLabs hikaye anlatmanın ve fikirlerini hayata geçirmenin yeni yollarıyla da içerik üreticilerin elini güçlendiriyor” dedi.

Güçlü Donanım, Yenilikçi Teknoloji

3D modelleri gerçek zamanlı olarak oluşturmak için içerik üreticiler güçlü cihazlara ihtiyaç duyuyorlar. ConceptD 7 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayar, bu ihtiyaca cevap verebilmek için 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile 64 GB’ye kadar DDR4 bellek ve 2 TB’ye kadar NVMe PCIe SSD depolama özelliklerini taşıyor. Bu güçlü donanım özellikleri Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan ve Delta E <2 renk doğruluğu derecesine sahip UHD 4K PANTONE onaylı ekrana güç vererek, içerik oluşturucuların 3D tasarımları eksiksiz olarak stereoskopik 3D ortamda görüntüleyebilmelerine imkan veriyor.





Cihazın ekranında, görüntüleri stereoskopik 3D olarak görüntülemek için kullanıcıların göz konumlarını, göz ve kafa hareketlerini izleyen bir stereo kamera sistemi yer alıyor. 3D görüntüler iki farklı görüntünün, her biri farklı bir göze doğru kırılan, ekran panelindeki bir optik lens aracılığıyla iki farklı görüntü yansıtarak elde ediliyor. Gerçek zamanlı işleme teknolojileri, bu işlemin anında gerçekleşmesini sağlıyor. Örneğin kullanıcı başını çevirirse, stereoskopik 3D görüntü kullanıcı etrafına bakıyormuş gibi ayarlanıyor. Ayrıca bilgisayar, stereo görüntü oluşturma gibi görevleri gerçekleştiren ve kullanıcıların standart 2D içeriği stereoskopik 3D içeriğe dönüştürmesine olanak tanıyan yapay zeka teknolojileri desteği ile geliyor.

Tasarımcılar için Kullanıma Hazır Stereoskopik 3D Yazılımı

ConceptD 7 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayarlar kutularından çıkar çıkmaz, tasarımcılara SpatialLabs™ projelerini gerçek zamanlı olarak hayata geçirme konusunda güç veriyor. Tüm ana 3D dosya formatlarını destekleyen uygulama, içerik üreticilerin 3D modellerini SpatialLabs Model Viewer’a aktararak stereoskopik 3D'ye dönüştürmelerine imkan verirken, en uygun sunum ayarlarını bulmak için ışıklandırma, doku ve HDRI arka planları da ayarlanabiliyor. Bunlara ek olarak; Autodesk Fusion 360, Rhinoceros ve Zbrush da dahil olmak üzere 8 adet 3D yazılım paketi için SpatialLabs Model Viewer eklentileri kullanılabiliyor. Bu uygulamalarda oluşturulan modeller, tek bir tıklamayla stereoskopik 3D görüntüleme için SpatialLabs Model Viewer'a aktarılabiliyor.





Dizüstü bilgisayar, genişletilmiş 2D ekranla birlikte de kullanılabiliyor. Bu özellik, 2D monitörde içerik oluşturmayı veya düzenlemeyi ve ardından SpatialLabs ile gerçek zamanlı olarak stereoskopik 3D olarak yapılan değişiklikleri görüntülemeyi mümkün kılıyor. Bu sayede tasarım sorunlarını keşfetme süreci hızlanırken, iş akışları da iyileştiriliyor. Ürün tasarımcıları, ürün çıktıları ile ilgili zaman ve kaynak yatırımı yapmadan önce tasarladıkları öğenin nasıl görüneceği hakkında bir fikir edinmek için de SpatialLabs Model Viewer’ı kullanabiliyor. Böylece yöneticiler ve ekip üyeleri, bir projenin her aşamasında daha net geri bildirimler sağlayabiliyor. Müşteriler de tasarımın beklentilerle uyumlu olmasını sağlamak için görselleştirmeden faydalanabiliyorlar.

Acer’ın tescilli çözümü SpatialLabs Go, fotoğraflar, videolar, basit oyunlar ve video konferanslar gibi tam ekranda görüntülenebilen çoğu 2D içerikten stereoskopik 3D içerik oluşturmayı mümkün kılan AI teknolojisi ile güncellendi.

Acer’dan Unreal Engine Eklentisi ve Ultraleap El Takibi Çözümü ile SpatialLabs Geliştirici Programı

Acer, Mayıs 2021'de Unreal Engine platformu için SpatialLabs Geliştirici Programını duyurdu. Bu gerçek zamanlı 3D araç ile içerik üreticiler ve ekipler, kaliteden ve ölçeklenebilirlikten ödün vermeden, her zamankinden daha hızlı iş birliği yapabiliyor ve ürün versiyonları oluşturabiliyorlar. Şirket, ayrıca ConceptD 7 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayar ile birlikte içerik üreticilerin Unreal Engine eklentisi ve Ultraleap Hand Tracking desteği de dahil olmak üzere tüm araçlara erişebilecekleri SpatialLabs Geliştirici Sitesi’ni de kullanıma açtı. Kullanıcılar, Ultraleap’in donanım ve yazılımını kullanarak, komutları fare veya kumanda yerine el hareketleriyle girebiliyor. Bu, çok daha sezgisel bir deneyim sağlıyor ve özellikle müze veya eğlence merkezleri gibi yerlerdeki "yüksek trafikli" ekranlar için yararlı olan, kullanıcıların cihazın kendisine dokunma ihtiyacını azaltıyor.





İçerik üreticiler, program dahilinde tümü ConceptD 7 SpatialLabs Edition dizüstü bilgisayarla oluşturulmuş bir dizi yenilikçi içerik, uygulama ve proje üzerinde Acer ile çalışma fırsatına sahip oluyor. Örneğin;

* Bir otomobil konfigüratörü, arzu edilen tasarımlar portföyde mevcut olmasa bile bayilerin müşterilerine farklı modeller ve seçenekler göstermesini sağlayabiliyor.

* İç mimarlar, daha iyi bir alan hissi ve o alandaki her bir öğenin ölçeğini vermek için tasarım adımlarını müşterilerle paylaşabiliyor.

* Hareket yakalama teknolojileri, kullanıcıların dünyanın her yerinden 360 derecelik sinematik deneyimlerin keyfini çıkarabilmeleri için hacimsel derinliğe sahip videolar oluşturmayı mümkün kılıyor.

* Jeo-uzamsal dünya gözlemi, uydulardan, hava platformlarından ve batimetrik sensörlerden gelen yüksek çözünürlüklü verileri gerçek 3D manzaralar oluşturmak için birleştirebiliyor.

ConceptD 3 Serisi Yeni Ürünlerle Büyüyor

Acer bunlara ek olarak, ConceptD 3 serisini, 16:10 en boy oranlı ekrana sahip yeni 16 inç kapaklı model (CN316-73G) ve Wacom EMR kalemine sahip 15,6 inç dönüştürülebilir model (CC315-73G) ile genişletti. Hem ConceptD 3 Pro (CN316-73P) hem de ConceptD3 Ezel Pro (CC315-73P) 4,6 GHz'e ulaşabilen Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA T1200 Dizüstü Bilgisayar GPU’sundan güç alıyor.

Modern tasarımları öne çıkan yeni ConceptD 3 dizüstü bilgisayarların tamamı alüminyum MgAl kasaları, lekelere ve aşınmalara karşı dayanıklı, bozulmamış beyaz MAO (Mikro-Ark Oksidasyon) kaplamaya sahipler. Delta E<2 renk doğruluğu derecesine sahip PANTONE onaylı ekranları tüm ince ayrıntıların bir içerik oluşturucunun tam istediği gibi görünmesini sağlıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G), aralık ayında EMEA bölgesinde 3.599 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

ConceptD 3 (CN316-73G), ekim ayında EMEA bölgesinde 1.799 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

ConceptD 3 Pro (CN316-73P), aralık ayında EMEA bölgesinde 1.899 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

ConceptD 3 Ezel (CC315-73G), ekim ayında EMEA bölgesinde 2.099 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

ConceptD 3 Ezel Pro (CC315-73P), kasım ayında EMEA bölgesinde 2.199 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.









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