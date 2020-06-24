Acer, yeni Chromebook serisini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatları

10. Nesil Intel Core kurumsal işlemcileriyle bağlantı seçenekleri, üretkenlik, performans ve platform kararlılığı alanlarında yeni teknolojileri sunan modeller, kurumların bulut üzerinden çalışırken aradığı üretkenlik ve performans ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Intel’in Project Athena adını verdiği inovasyon programına dahil olan Acer Chromebook Spin 713, gücünü yeni 10. Nesil Intel Core işlemcilerden alıyor. Üründeki 2K 13,5 inç VertiView ekran, üretkenliği artıran 3:2 en boy oranıyla dikey konumda daha fazla görüntü sunarak ekranı kaydırma ihtiyacını azaltıyor.

Project Athena

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W), Intel’in Project Athena inovasyon programı dahilinde Intel ile birlikte geliştirildi. Bu program, en gelişmiş dizüstü bilgisayar deneyimlerini ve tasarımlarını ortaya çıkarma amacıyla başlatıldı. Gereken teknik özellikleri ve temel deneyimleri sunduğundan emin olmak için sıkı testlerden geçen ürün, her yerden çalışmak isteyen kişilerin ihtiyaç duyduğu hızı, anında açılma özelliğini ve pil ömrünü sunuyor.

“Acer Chromebook 713, Project Athena inovasyon programı kapsamında Acer ve Intel’in yürüttüğü çalışmaların sonucunda ortaya çıktı.” diyen Intel Müşteri Bilgisayarları Grubu Başkan Yardımcısı Josh Newman, sözlerini şöyle sürdürdü: “10. Nesil Intel Core işlemcilerinden güç alan, Acer’ın ilk Project Athena tabanlı Chromebook modeli yüksek performansı ile kurumsal müşterilere üst düzey üretkenlik sağlıyor.”

İşlemci performansı alanında bugüne kadar gelinen en son noktadaki güçlü 10. Nesil Intel Core işlemciler birden fazla uygulama, sayfa, uzantı ve benzeriyle aynı anda çalışma olanağı sunuyor. Kullanıcılar cihazın hızlı şarj edilebilen ve 10 saat kullanım imkanı sunan piliyle iş saatlerinde ve ötesinde üretken olmayı sürdürebiliyor. Cihaz 16 GB’a kadar DDR4 SDRAM ve 256 GB’a kadar PCIe NVMe SSD depolama sunuyor.

VertiView ekran

Yeni Acer Chromebook Spin 713, %18 daha fazla dikey alan sunan ve ekranı aşağı kaydırma ihtiyacını azaltan 3:2 e boy oranına sahip 13,5 inç VertiView ekrana sahip. 2256 x 1504 piksel çözünürlükteki IPS[4] ekran, video izlerken veya Google Play’deki uygulamaları kullanırken 2K netliğinde görüntüler sunuyor.

İnce çerçeveler ise dizüstü bilgisayarın canlı görüntülerinin daha da öne çıkmasına yardımcı oluyor. İki adet entegre stereo hoparlör birinci sınıf ses kalitesi sunarken çift mikrofon da sesin geldiği yeri hassas bir şekilde belirleyerek net iletişim imkanı veriyor.



60 kg basınca dayanıklılık

Acer Chromebook Spin 713 yeni tasarımlı alüminyum kasası askeri sınıf dayanıklılık standartlarına uygun bir yapıya sahip. Kasa bu sayede bükülmeye, eğilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklılık sunuyor. Sağlam tasarım ve darbe emici bölümler sayesinde ürün 122 cm yükseklikten düşmeye ve aşağı yönlü 60 kg basınca dayanabiliyor.

360 derece açılabilen dönüştürülebilir tasarım sayesinde dokunmatik ekran dört farklı modda kullanılabiliyor. Sunumlar için ekran modu, eğlence için tablet modu, klavyeyi kullanmak için dizüstü bilgisayar modu ve küçük alanlarda kullanım için çadır modu tercih edilebiliyor. Arka aydınlatmalı klavye çeşitli aydınlatma koşullarında üretkenliği artırıyor. Kolayca taşınabilen cihaz, 16,8 mm inceliği ve 1,37 kg ağırlığıyla öne çıkıyor.

Yeni Wi-Fi Standardı ve Bağlantı Noktaları

Üründe her biri USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps’e kadar), USB-C ile DisplayPort ve USB şarj desteği veren iki adet USB 3.1 Type-C girişi bulunuyor. Ayrıca bir adet HDMI bağlantısı, USB 3.0 girişi ve MicroSD kart okuyucu yer alıyor. 2x2 MU-MIMO teknolojili çift bant Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) standardı hızlı kablosuz bağlantı sunarken, Bluetooth 5.0 ise çevre birimlerini bağlamak için kullanışlı bir yol sunuyor.



Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass

Acer Chromebook Spin 713’in dokunmatik paneli ve touchpad’i tercihe bağlı olarak Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass ile kaplı olarak geliyor.Özel formüllü Corning Gorilla Glass dokunmatik ekranlar ve touchpad’lerde koku ve leke bırakan mikroorganizmaların gelişimini azaltıyor.

Acer Chromebook Enterprise Spin 713

Yeni Acer Chromebook Enterprise Spin 713, kurumların çok sayıda cihazı yönetmesine imkan veren Chrome Enterprise Upgrade çözümüyle birlikte geliyor.

Chromebook’un hızlı ve güvenli işletim sistemi bulut tabanlı bir iş gücü oluşturma, yönetme ve bunu destekleme süreçlerini sadeleştiriyor. BT departmanları Chromebook Enterprise’ın kapsamlı, entegre güvenlik kapsamından yararlanabiliyor. BT yöneticileri web tabanlı yönetim özellikleri sayesinde kolaylıkla güncelleme ve ayar yapabiliyor, uzantılar ve politikaları uygulayabiliyor. Bu da Acer Chromebook Enterprise Spin 713’ün kurulumunu ve yönetimini kolaylaştırıyor, çalışma süresini artırıp toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürüyor.

Acer Chromebook Spin 311

Acer ayrıca, okul projeleri ve günlük işler için tasarlanan 11,6 inç dönüştürülebilir Chromebook Spin 311 modelini de tanıttı. Gücünü Mediatek MT8183 işlemciden alan model, aynı anda birden fazla uygulama, web sayfası ve belge çalıştırmak için uygun performansı sunuyor.

Yalnızca 1 kg ağırlığındaki Acer Chromebook Spin 311 okul çantalarına kolayca sığabiliyor ve eve rahatlıkla taşınabiliyor. Bu yeni Chromebook modeli, Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass HD dokunmatik IPS ekranı ve içbükey tuşlara ve yeterli basış mesafesine sahip yeni geliştirilen klavyesi ile dikkat çekiyor. Geniş görüş alanlı web kamerası, 802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özellikler de Google Hangouts, Google Classroom ve daha fazlasıyla iletişim için gereken ihtiyacı karşılıyor.

Android Uygulama Desteği

Yeni Chromebook Spin 713, Chromebook Enterprise Spin 713 ve Chromebook Spin 311; Google Play üzerindeki Android uygulamalarını destekliyor. Böylece kullanıcılar üretkenlik, yaratıcılık, hizmet ve diğer kategorilerde sevdikleri tüm uygulamalara erişebiliyor.

Fiyatlar

Acer Chromebook Enterprise Spin 713, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 899 euro’dan,

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W), haziran ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 699 euro’dan,

Acer Chromebook Spin 311 (CP311-3H), haziran ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 299 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



