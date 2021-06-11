Acer, Swift X’i tanıttı

Acer Swift X (SFX14-41G) dizüstü bilgisayar, serinin harici grafiklere sahip ilk modeli oluşu ve 1,39 kg’lık hafifliği ile Swift portföyü içerisinde yeni bir segmenti temsil ediyor. Taşıdığı NVIDIA’nın Ampere mimarisine dayanan NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti dizüstü bilgisayar GPU’sunun AMD Ryzen 7 5800U Mobil İşlemci ve 16 GB RAM ile birleşimi, video editörleri ve fotoğrafçılar gibi profesyonellere hitap ediyor.



2 TB’a kadar SSD ile desteklenen ürün, hızlı şarj destekli 59 W bataryası ile 17 saate kadar kullanım olanağı veriyor.



Swift X, yüzde 85,7 ekran/gövde oranı, 300 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB özellikleri sunan 14 inç büyüklüğündeki FHD IPS ekranıyla, 4K video düzenleme için yeterli. Bağlantı yuvaları arasında yer alan tam işlevli USB Tip-C ile ultra hızlı veri aktarımı, video izleme ve pil şarj işlemleri yapılabilirken, Wi-Fi 6 desteği de genel olarak bağlantı hızının artması anlamına geliyor.



Dizüstü bilgisayar, ayrıca Windows Hello aracılığıyla daha güvenli oturum açma için bir parmak izi sensörü, daha akıcı görüntülü görüşmeler için yapay zekâ destekli gürültü engelleme ve uzun süren kurgu işleri esnasında göz yorgunluğunu azaltan Acer BlueLightShield teknolojilerini de taşıyor.



Ürün, 2021 yaz döneminde 899 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.