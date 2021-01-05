Acer Swift 1 satışa çıktı! İşte öne çıkan özellikleri

1,5 cm’den ince metal kasası ve kompakt yapısıyla gelen Swift 1, 1,3 kg ağırlığında. Intel Celeron N4020 işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar, 4 GB RAM ve 128 GB SSD’ye sahip. Swift 1’in gövdesinde yerleşik olarak bulunan parmak izi okuyucu, kimlik doğrulamayı sağlıyor. Çift bantlı 2x2 Intel Wi-Fi 6 (GIG+) üzerinden son teknolojiyle kablosuz ağlara daha hızlı bağlantı imkanı sunan dizüstü bilgisayar, hızlı veri aktarımı için USB-C ve 1. Nesil USB 3.2 gibi bağlantı noktalarına sahip.

14 inç'lik Full HD (1920 x 1080 piksel) ekrana sahip olan Swift 1’in IPS özellikli ekranı, 170 derecelik açılarla izleme imkanı sunuyor. Üründe bulunan ExaColor ve BlueLightShield özellikleri ile bir yandan ekranın ürettiği renkleri geliştirip diğer yandan da göz yorgunluğu azaltıyor.



Yüzde 84’lük ekran gövde oranı sunmasını sağlayan 6,3 mm’lik ekran çerçeve ölçüleri ile dikkat çeken ürün, ses tarafında da Acer TrueHarmony teknolojisini kullanıyor.

16 saatlik pil ömrü sunan ürün, tek şarjla sabahtan geceye kadar kullanılabiliyor. Hızlı Şarj özelliğiyle de 30 dakikalık şarjın ardından 4 saate kadar pil ömrü elde etmek mümkün.

Acer Swift 1 (SF114-33), mavi, altın ve gümüş renk seçenekleri ile satışa sunuldu ve 3.899 TL’lik fiyat etiketine sahip.



