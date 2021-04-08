Acer R270 Türkiye'de satışa sunuldu

Geniş görüş açısı özelliği, renklerin 178 dereceye kadar doğru şekilde görüntülenmesini, böylece hangi açıdan görüntülemeyi seçerseniz seçin, monitörünüz renkleri uygun bir şekilde göstermesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar işten eğlenceye tüm ihtiyaçları için kullanabilecekleri daha büyük bir ekran alanından faydalanabiliyor.

Acer R270, AMD Radeon FreeSync destekli ekran kartlarıyla kullanıldığında ekran yırtılmalarını yok ediyor ve gecikmeyi en aza indirgiyor. Radeon FreeSync ile monitörün kare hızı grafik kartınınkiyle eşleştiğinden ekran yırtılması ortadan kalkarken oyun deneyimi eşsiz bir hareketlilik kazanıyor.

Hareketli görsellere 1ms gibi kısa bir sürede tepki gösteren Acer R270’in sahip olduğu Visual Response Boost (VRB) teknolojisi, hızlı hareketler içeren sahnelerdeki bulanıklığı azaltmak için arka ışığı hızlı bir şekilde kapatıyor ve kareler arasına yanıp sönen boş siyah sahneler ekliyor.

Acer R270, gerçek renkleri ve tonları sunabilmek için 6 eksenli renk ayarı formatı kullanıyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde renk tonunu ve doygunluğunu 6 eksende ayarlayabildiği gibi bu eksenler R, G, B'den C, M ve Y'ye kadar uzanıyor ve kullanıcıların monitörün renklerini profesyonel ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine olanak tanıyor.



-5 ile 20 derece arasında eğilerek kullanılabilen Acer R270, sahip olduğu AcerVisionCare teknolojisiyle göz yorgunluğunu azaltmaya da yardımcı. Üstelik de daha rahat bir izleme deneyimini mümkün kılıyor. Monitör; programcılar, yazarlar, grafik tasarımcılar ve oyuncular gibi ekran karşısında uzun süreler kalan kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alan çeşitli koruyucu özellikler içeriyor.

BlueLightShieldä teknolojisi, kullanıcıların daha uzun süre boyunca rahat bir görüntüleme deneyimi yaşamalarını sağlamak için ekran üzerindeki ayarlardan mavi ışığa maruz kalma yüzdelerini ayarlamalarına olanak tanıyor. Flickerlessä teknolojisi ile saniyede 60 kez yenilenen karelerin sebep olduğu göz yorgunluğunu azaltmak için ekran yenileme titreşimini ortadan kaldırıyor. ComfyViewä teknolojisi ise daha rahat görüntüleme için ışık yansımasını azaltıyor.

1 ms tepki süresi ve 75Hz yenileme hızı sunan 27 inç boyutlu Acer R270SI IPS LED monitör, 1.599 TL fiyat etiketiyle satışta.