Acer, Kimi’s Creator Challenge uluslararası tasarım yarışmasını duyurdu

Acer EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:



“Alfa Romeo Racing ORLEN ile bu yarışma için gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Acer olarak kurumsal sosyal sorumluluk vizyonumuz açısından bizim için önemli bir adım ve aynı zamanda yaratıcı insanlarla çalışmak ve etkileşim kurmak açısından iyi bir fırsat. Bu gibi projeleri çocukların yaşam koşullarını ve gelişimlerini desteklemek, onlara gelecekleri içi umut ve fırsatlar vermek açısından son derece önemli buluyorum.”

Alfa Romeo Racing ORLEN'in Ticari Direktörü Yan Lefort, Acer ile gerçekleştirdikleri bu proje için şunları ifade etti:



“Sosyal sorumluluk tarafındaki ortağımız Save the Children ile birlikte yardıma muhtaç çocuklarımıza destek verdiğimiz Kimi’s Creator Challenge projesi güzel bir örnek. Bu projeyi geliştirirken çok eğlendik, uyum içinde çalıştığımız ortaklarımızla birlikte ortaya iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

Kısa listeye kalan ilk üç tasarım, Alfa Romeo Racing ORLEN Takım Müdürü Frédéric Vasseur; Acer Avrupa Pazarlama Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, Sparco Motor Sporları Müdürü Daniela Vignale ve Kimi Rӓikkӧnen tarafından değerlendirilecek.

Jüri sona kalan üç tasarımı özgünlük, duygusal etki, estetik ve teknik olmak üzere dört ana kriter üzerinden değerlendirecek. Yarışmanın kazananı ConceptD Creator Studio ile ödüllendirilecek. Formula 1 Grand Prix hafta sonu yarışlarından birinde giyilecek kazanan tasarımın açık artırmada satılması ile elde edilecek tüm gelir “Save the Children”a gidecek.

Kimi's Creator Challenge, yerel online ve fiziksel perakende ortaklarının desteğiyle 15'ten fazla ülkede1 tanıtılacak ve ayrıca özel ürün promosyonları için bir platform görevi görecek.