Acer internet üzerinden müşterilerine ulaşıyor

Yönetim ekibinin, Acer çalışanlarının ve iş ortaklarının ortak çabalarıyla, belirsizliğin yaşanabileceği bu dönemi başarıyla atlatmak için mümkün olduğunca esneklik gösterdiklerini ifade eden Chen, “Bu durumun hızla değişebileceğinin farkındayız ve beklenmedik durumlar için planlarımızı belirlemiş durumdayız. Durumu dikkatle takip etmeye devam ediyoruz ve değişen koşullara karşı önlemlerimizi düzenlemek için hazırız. Bu süreçte, yaşadığımız bu sıra dışı dönemde güvende olup başkalarının da güvende olmasına yardımcı olalım.” dedi.

ÇEVRİM İÇİ ÜRÜN DESTEĞİ ARAÇLARI ÜZERİNDEN HIZLI YANITLAR

Acer tüm teknoloji severlere ulaşmak istedikleri bilgi ve hizmetler kapsamında acer.com.tr başta olmak üzere ağırlıklı olarak dijital platformlar üzerinden etkin bir şekilde bilgi paylaşımında bulunmaya devam ediyor. Acer kullanıcıları, bu kapsamdaki ilgili sorularına hızlı yanıt alabilmek için acer.com/ac/tr/TR/content/ask-acer adresindeki Çevrim İçi Ürün Desteği Araçlarını kullanarak Acer’ın veri tabanında yer alan hızlı yanıtlardan faydalanabiliyor.

Türkiye’de de etkili olan koronavirüs salgını yüzünden alınan önlemler sonucu ortaya çıkan istisnai koşullar sebebiyle Acer yetkilileri, 0850 222 22 37 numaralı hattın yanı sıra, gecikmeleri minimuma indirebilmek ve daha hızlı destek almak için online ve Acer topluluğu hizmetlerinin kullanılmasının önemini vurguluyor. Öte yandan müşterilerinin yedek parça ve onarım hizmetlerinde yaşayabilecekleri gecikmeleri ez ana indirmek için de tüm hafifletici önlemlerin alındığını belirtiyor.