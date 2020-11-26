Acer H6541BDi projeksiyon cihazı duyuruldu

Acer H6541BDi, yüksek parlaklık ve koru siyahlar ortaya çıkartan kontrast değerleri ile birlikte Acer ColorBoost3D teknolojisini kullanıyor. Full HD çözünürlük ile net bir görüntü sunan ürün, 2 metre mesafeden 60 inç görüntü boyutuna ulaşıyor. 4.000 ANSI lümen parlaklık oranı ile aydınlık ortamlarda kullanılabilen ürün yansıtılan görüntünün her bir karesini analiz ederek 10.000:1’e ulaşan dinamik kontrast oranı sunuyor.



Bu projektörler için özel hazırlanan Futbol Modu, çim sahanın yeşili ve futbolcuların cilt tonlarının yanı sıra, parlaklık, doygunluk, keskinlik ve gama ayarlarını otomatik olarak iyileştirebiliyor. Ayrıca, projeksiyon cihazının HDMI 3D desteği ile birlikte üç boyutlu filmler ve diğer içeriklerde de görüntü iyileşiyor.



Projeksiyon cihazının 3 Watt gücündeki dahili hoparlörü ses ihtiyacını karşılıyor.



LumiSense teknolojisi ile karanlık sahneler detaylarıyla ekrana getirilirken, diğer yandan 6 segmentli renk çemberi, lamba aydınlatması ve görüntü işleme özellikleri de Acer ColorBoost 3D çatısı altında bir araya geliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu özellik sayesinde binlerce saatlik kullanımdan sonra hem 2D hem 3D içeriklerde renkler canlı görünüyor.



ISFccc sertifikasına sahip olan Acer H6541BDi, gün ve gece için özel renk kalibrasyon modları ile geliyor. BlueLightShield teknolojisi ise uzun zaman projeksiyon karşısında geçen vakitlerde göz yorgunluğunu önlemek için zararlı mavi ışıkları filtreliyor.



Ürünün bir başka özelliği de kablosuz dongle ile akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ya da PC ile iletişim kurabilmesi. Ekran aynalama özelliği ile Windows 10, Android ve iOS işletim sistemli cihazların ekranını anında yansıtabilmek mümkün. Kullanıcılar, Windows işletim sistemli bilgisayarları üzerinde herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymuyor.



Yansıma açısı nedeniyle oluşan görüntü bozulmaları için de otomatik kenar düzeltme özelliği sunuluyor. Öte yandan ters yerleştirilen projeksiyon cihazlarında da görüntüyü otomatik olarak dikey çevirerek, ekstra ayar yapmaya gerek kalmıyor.



Ürün, 4.999 TL’lik fiyat etiketine sahip.



