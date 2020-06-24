Acer, ConceptD serisini yeni modellerle geniÅŸletti

Seriye eklenen modeller arasÄ±nda, sÄ±k seyahat eden iÃ§erik Ã¼reticiler iÃ§in dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir tasarÄ±ma sahip ConceptD 3 Ezel dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar, kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸirketlerde ve kreatif stÃ¼dyolarda Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik ConceptD 100 masaÃ¼stÃ¼ bilgisayar ve bilgisayar grafikerleri iÃ§in ConceptD CP5, ConceptD CP3 ve ConceptD CM3 adlÄ± Ã¼Ã§ yeni monitÃ¶r bulunuyor.Â Â

ConceptD 3 Ezel ve ConceptD 3 DizÃ¼stÃ¼ Bilgisayarlar

Orta Ã¶lÃ§ekli veya karmaÅŸÄ±k CAD projeleri iÃ§in yeterli hÄ±zÄ± sunan ConceptD Ezel ve ConceptD 3 dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar modelleri, standart ve dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir bir yapÄ±ya sahip ve daha ince ve hafif bir tasarÄ±m kullanÄ±yor.Â

ConceptD 3 Ezel

GeniÅŸ cam trackpad birden fazla parmakla yapÄ±lan hareketlere destek veriyor. Acerâ€™Ä±n Ezel menteÅŸesi, cihazÄ± Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ hale getiriyor. KullanÄ±cÄ±lar, aralarÄ±nda Ã§izim iÃ§in stant modu veya sunum iÃ§in ekran modunun da yer aldÄ±ÄŸÄ± toplam altÄ± farklÄ± kullanÄ±m modundan istediÄŸini tercih edebiliyor. Ayarlanabilir askÄ± modu, geleneksel dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar modu, tablet modu ve paylaÅŸÄ±m modu da diÄŸer modlar arasÄ±nda yer alÄ±yor. 18 saatlik pil Ã¶mrÃ¼ne ek olarak, cihazÄ±n araÃ§larÄ± arasÄ±nda programlanabilir tuÅŸlar ve SD kart 7.0 okuyucu ve USB Type-C ThunderboltÂ 3 giriÅŸi gibi baÄŸlantÄ± seÃ§enekleri bulunuyor. ÃœrÃ¼n 1,68 kg (14 inÃ§) veya 1,95 kg (15 inÃ§) aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip.

14 veya 15,6 inÃ§ boyutunda PANTONE OnaylÄ± FHD dokunmatik ekrana sahip olan dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarlar, sRGB renk gamÄ±nÄ±n %100â€™Ã¼nÃ¼ kapsÄ±yor ve delta E < 2 renk doÄŸruluÄŸu sunuyor. Ekran, 4096 basÄ±nÃ§ dÃ¼zeyine sahip Acer Active Stylus ile Ã§izim iÃ§in de uygun. SanatÃ§Ä±lar, cihazÄ±n askÄ± modundan yararlanarak kendileri iÃ§in ideal Ã§izim aÃ§Ä±sÄ±nÄ± belirleyebiliyor. ConceptD 3 Ezel; 10. Nesil IntelÂ CoreÂ i7-10750H veya 10. Nesil IntelÂ Core i5-10300H iÅŸlemciler, NVIDIAÂ QuadroÂ T1000 (ConceptD 3 Ezel Pro) veya GeForceÂ GTX 1650Ti GPUâ€™lar ve 1 TB PCIe SSD depolama ile donatÄ±lmÄ±ÅŸ olarak geliyor.

ConceptD 3 DizÃ¼stÃ¼ Bilgisayar

Geleneksel dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar tasarÄ±mÄ±nÄ± tercih edenlere hitap eden bu model, 20 saatlik pil Ã¶mrÃ¼yleÂ dikkat Ã§ekiyor. NVIDIA Quadro T1000 (ConceptD 3 Pro) veya GeForce GTX 1650Ti GPUâ€™larÄ± ve yeni 10. Nesil Intel Core H serisi iÅŸlemcilerle donatÄ±lan modeller, PANTONE OnaylÄ± 14 veya 15,6 inÃ§ FHD ekranlarÄ±yla renklerin kritik Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m 2D veya 3D iÅŸleri iÃ§in olarak tasarlandÄ±.Â

ConceptD 100 MasaÃ¼stÃ¼ Bilgisayar

ConceptD 100 masaÃ¼stÃ¼ bilgisayar 2D tasarÄ±mlarÄ± ve giriÅŸ seviyesi 3D CAD modelleme iÃ§in uygun yapÄ±sÄ±yla profesyonel iÃ§erik Ã¼reticilerin ve multimedya sÄ±nÄ±flarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama iddiasÄ±nda. GÃ¼Ã§lÃ¼ 9. Nesil Intel Core iÅŸlemciler ve NVIDIA GeForce veya Quadro GPUâ€™larla donatÄ±lan ConceptD 100 masaÃ¼stÃ¼ bilgisayar, 2D ve hafif 3D tasarÄ±mlarla uÄŸraÅŸanlara iÅŸlerini hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venilir bir ÅŸekilde yapabilme olanaÄŸÄ± sunuyor. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k boyutlu bilgisayar, 256 GB kapasiteli yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± SSD depolama, kapsamlÄ± baÄŸlantÄ± seÃ§enekleri ve 32 GB DDR4 RAM ile iÃ§erik Ã¼reticilerin tÃ¼m gerekli uygulamalarÄ± gecikme olmaksÄ±zÄ±n aynÄ± anda kullanabilmesini saÄŸlÄ±yor.

ConceptD CP5 ve CP3 MonitÃ¶rler

ConceptD CP5 ve ConceptD CP3 serisi monitÃ¶rler; renk doÄŸruluÄŸuna ve gÃ¼venilir uyumluluÄŸa sahip monitÃ¶re ihtiyaÃ§ duyan profesyonel bilgisayar grafikerleri, video editÃ¶rleri ve animasyon sanatÃ§Ä±larÄ±na hitap ediyor. Her iki monitÃ¶r serisi de tasarÄ±m sÃ¼reÃ§lerinde ve ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarda yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k, renk doÄŸruluÄŸu, geniÅŸ renk gamÄ±, HDR iÃ§eriklerle Ã§alÄ±ÅŸabilme Ã¶zelliÄŸi, yÃ¼ksek yenileme hÄ±zÄ±yla net gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ve geniÅŸ ekran arayanlar iÃ§in tasarlandÄ±.

1,07 milyar renk ile PANTONE OnaylÄ± CP5271U V modeli Delta E<1 dÃ¼zeyinde renk doÄŸruluÄŸu sunuyor. WQHD 2560 x 1440 Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k, VESA DisplayHDR 600, Adaptive-Sync uyumu ve hÄ±z aÅŸÄ±rtmayla 170 Hzâ€™e Ã§Ä±kabilen yenileme hÄ±zÄ± ile elde edilen hassas gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kalitesi profesyonel video dÃ¼zenleme ve CG iÅŸleri iÃ§in ideal.Â

Benzer Ã¶zelliklere sahip olan ConceptD CP3 MonitÃ¶r de profesyonel iÃ§erik Ã¼reticileri, video editÃ¶rleri, animasyon sanatÃ§Ä±larÄ± ve grafik tasarÄ±mcÄ±lar iÃ§in geliÅŸtirildi. DCI-P3 renk gamÄ±nÄ±n %98â€™ini kapsayan Ã¼rÃ¼n WQHD 3840 x 2160 piksel Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k, 165 Hzâ€™e ulaÅŸan yenileme hÄ±zÄ± ve VESA DisplayHDR 400 standardÄ±na sahip.



ConceptD CM3 MonitÃ¶r

ConceptD CM3 serisi monitÃ¶rler, tasarÄ±m konseptlerini ve 3D iÃ§erikleri tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilen bir monitÃ¶r arayan profesyonel grafik tasarÄ±mcÄ±lar ve fotoÄŸraf editÃ¶rleri iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlandÄ±. Model; renk doÄŸruluÄŸu, net gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, geniÅŸ renk aralÄ±ÄŸÄ±, HDR desteÄŸi ve saÄŸlam baÄŸlantÄ± seÃ§eneklerine ihtiyaÃ§ duyulan iÅŸleri hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi iddiasÄ±nda. Bu seri ayrÄ±ca 3D modelleme, sabit gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin dÃ¼zenlenmesi ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ iÅŸleme iÃ§in de uygun.Â Â

CM3271K modeli 4K UHD 3840 x 2160 piksel ekranÄ±yla 4 ms (griden griye) tepki sÃ¼resi, 60 Hz yenileme hÄ±zÄ± ve Adobe RGB renk alanÄ±nÄ±n %99â€™unu kapsayan geniÅŸ renk gamÄ± sunuyor. AMD Radeon FreeSync uyumlu ve PANTONE OnaylÄ± Ã¼rÃ¼n, Delta E<2 renk doÄŸruluÄŸu ve VESA sertifikalÄ± DisplayHDRÂ 400 desteÄŸiyle iÃ§erik Ã¼reticilerinin daha yÃ¼ksek dÃ¼zeyde renk doÄŸruluÄŸuna ve parlaklÄ±ÄŸa eriÅŸmesini saÄŸlÄ±yor.Â

Fiyatlar

ConceptD 3 Ezel, eylÃ¼l ayÄ±nda EMEA (Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika) bÃ¶lgesinde 1.699 euroâ€™dan,

ConceptD 3, ekim ayÄ±nda EMEA (Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika) bÃ¶lgesinde 1.299 euroâ€™dan,

ConceptD 100, EMEA bÃ¶lgesinde haziran ayÄ±ndan itibaren 799 euroâ€™dan,

ConceptD CM3, aÄŸustos ayÄ±nda EMEA (Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika) bÃ¶lgesinde 719 euroâ€™dan,

ConceptD CP3, aÄŸustos ayÄ±nda EMEA (Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika) bÃ¶lgesinde 629 euroâ€™dan,

ConceptD CP5, aÄŸustos ayÄ±nda EMEA (Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika) bÃ¶lgesinde 759 euroâ€™dan baÅŸlayan fiyatlarla satÄ±ÅŸa sunulacak.



