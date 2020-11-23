Acer ConceptD 7 dizüstü bilgisayarlar satışa çıktı

Acer ConceptD 7 ve 7 Pro modelleri Türkiye'de kullanıcılara sunuldu. Daha çok grafik tasarımcılarına hitaben geliştirilen bu ürünler, pek çok konuda ortak özelliklere sahip. 15.6 inçlik IPS ekranda 4K çözünürlük sunan yeni seri 400 nit parlaklık seviyesine ulaşıyor. Ekran PANTONE sertifikası ile gerçek renk doğruluğunu yakalarken AdobeRGB renk uzayının yüzde 100’ünü ve Delta E<2 doğruluğunu kapsıyor.

Kasa 358.5mm x 255mm x 17.9mm ölçülerine sahipken 2.1Kg ağırlık sunuyor. Magnezyum-alüminyum karşımı bir materyalden imal edilen kasanın yüzeyi seramik ile güçlendirilmiş.

ConceptD 7 dizüstü bilgisayar, 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER MaxQ grafik kartı, 16 GB DDR4 bellek ve 1 TB PCIe NVMe SSD donanımlarıyla geliyor.



Acer, yüksek işlemci ve grafik gücü gerektiren donanımlarda oluşması muhtemelen ısınma sorununu önlemek adına stratejik olarak yerleştirilmiş 3 adet soğutma fanı ve 3 adet ısı borusu ile yeni termal soğutma teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojinin oluşturduğu aerodinamik “girdap akışı” tüm bileşenlerin serin kalmasını sağlarken yüzeyde sıcaklık oluşmasını da engelliyor.



Intel Wi-Fi 6 (Gig+) standardına sahip ConceptD 7, standart 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha yüksek hız sunuyor. Bu özellik kullanıcıların, yayın yaparken veya video konferanslarda karşılaştıkları gecikmeyi azaltıyor.

Acer ConceptD 7 dizüstü bilgisayar, 19.999 TL’lik fiyatıyla satışa çıktı.



