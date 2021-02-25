Acer ConceptD 3’ün Türkiye fiyatı belli oldu

Acer ConceptD 3 modelinde Pantone onaylı ve Full HD çözünürlüklü bir IPS ekran yer alıyor. SRGB yüzde 100 renk gamına destek veren ekran Delta E < 2 seviyesinde renk doğruluğu sunuyor. Parlama önleyici Corning Gorilla Glass 5 kaplama da kullanıcılara sunuluyor.



ConceptD 3, magnezyum ve alüminyum alaşıma sahip ve bu nedenle 1,7 kilogram ağırlığı var. Normal alüminyumla karşılaştırıldığında aynı kalınlıkta yüzde 20 daha hafif ve yaklaşık iki kat daha dayanıklı. Şirket, yüksek işlemci ve grafik gücü gerektiren donanımlarda oluşması muhtemelen ısınma sorununu 2 adet soğutma fanı ve 2 adet ısı borusu ile yeni termal soğutma teknolojisi ile çözdüğü iddiasında.



Makas anahtarlı klavyenin dokunma hissi tasarımı ve 1,55 mm’lik tuş hareketi mesafesi daha sessiz bir yazma deneyimi sağlıyor. Intel Wi-Fi 6 standardına sahip ConceptD 3, standart 802.11ac 2×2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha yüksek bağlantı hızı sunuyor.



Bilgisayar aynı zamanda tam dolu pille 20 saate varan bir pil ömrüne sahip.



Intel Wi-Fi 6 (Gig+) standardına sahip ConceptD 3, standart 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha bağlantı hızı sunuyor. Bu özellik kullanıcıların, yayın yaparken veya video konferanslarda karşılaştıkları gecikmeyi azaltıyor. Dizüstü bilgisayar, HDMI, 3 adet 2. Nesil USB 3.2, SD 7.0 kart okuyucu, 40 Gb/sn’ye kadar dosya aktarım hızına sahip Thunderbolt 3 ve USB Type-C gibi bağlantı noktalarına sahip.



ConceptD 3 dizüstü bilgisayar, 12.999 TL, ConceptD 7 ise 21.999 TL fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.