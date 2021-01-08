Acer Chromebook Spin 514 tanıtıldı

Acer Chromebook Spin 514, Acer’ın yeni nesil yüksek performanslı AMD Ryzen Mobil İşlemcilerle çalışan ilk ürünü olma unvanına sahip. "Zen" mimarisi tabanlı AMD Ryzen Mobil işlemciler, tutarlı yanıt verme, çoklu görev yönetimi ve uzun pil ömrü sağlıyor.

Chromebook Spin 514, ayrıca gelişmiş oyun oynama, internetten yapılan yayınlar ve içerik üreticiler için son teknoloji ürünü AMD Radeon grafikleri kullanıyor. AMD Ryzen 7 3700C veya Ryzen 5 3500C dört çekirdekli işlemcilere sahip modeller, daha yüksek grafik performansı için AMD Radeon Vega Mobile grafikleri yüklü olarak geliyor.

Chromebook Spin 514 10 saate kadar pil ömrü sunuyor ve 17,35 mm inceliğinde. Ürünün ağırlığı ise 1,5 kg. Chromebook Spin 514, 16 GB'a kadar DDR4 DRAM bellek ve 256 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunuyor.

Anotlanmış ve kumlanmış alüminyumdan imal edilen bir kasaya sahip olan Acer Chromebook Spin 514’ün üst kapağında ve dokunmatik yüzeyinde elmas kesim desen bulunuyor. Cihaz ezilmelere, darbelere ve aşınmalara karşı askeri düzeyde dayanıklılık gösteren güçlendirilmiş bir metal kasaya sahip. Kasası, 122 cm'ye kadar yükseklikten düşmelere ve 60 kg'a kadar kuvvete dayanacak şekilde tasarlandı.

Corning Gorilla Glass kaplı 14 inç Full HD dokunmatik IPS ekranla gelen cihazda yüzde 78 ekran gövde oranı sağlayan 6,1 mm inceliğinde yan çerçeveler yer alıyor.

360 derece tam açılabilen dönüştürülebilir tasarıma sahip cihaz, dokunmatik ekranın çeşitli alanlarda ve ortamlarda birlikte çalışma, paylaşım, sunum veya yazı yazmak için farklı şekillerde kullanılmasını mümkün kılıyor.

Yeni Chromebook, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps’ye kadar) destekli iki USB Type C, bir USB-C üzerinden DisplayPort bağlantı noktasına ve USB şarj özelliğine sahip. USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktalarından biri, dizüstü bilgisayar kapalı olduğunda diğer cihazları şarj edebiliyor ve bir de MicroSD kart okuyucu bulunuyor. Acer Chromebook Spin 514'ün belirli modellerinde toplantılar ve dersler sırasında projektörlere bağlanılabilmesini sağlayan bir HDMI bağlantı noktası da bulunuyor.

Acer Chromebook Spin 514, çift mikrofonlu sisteme sahip. Cihazın çift mikrofonu, aynı zamanda Google Asistan etkileşimi için de kullanılabiliyor. 2x2 MU-MIMO teknolojisine sahip çift bant Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) modülü, HD web kamerasıyla gerçekleştirilen görüntülü sohbetlerin kesintiye uğramaması için kablosuz bağlantılar kuruyor. Bluetooth 5.0 teknolojisi de destekleniyor.

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H) 529 euro’dan başlayan fiyatlarla, Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1WH) ise 799 euro’dan başlayan fiyatlarla Mart 2021’de EMEA bölgesinde satışa sunulacak.





